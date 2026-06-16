Wann jemand im besten Alter ist, und wann jemand anfängt, am Geburtstag jedes einzelne Jahr eher weniger amüsiert auf seine bisherige Lebenszeit draufzupacken, das hängt sehr an der persönlichen Perspektive. Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) gesteht am Montagabend lachend, dass er bei seinen 35 Jahren allmählich kritisch zu rechnen beginne. Der Stadt München dagegen bescheinigt er auf deren Geburtstagsparty im Prunkhof des Rathauses, dass sie trotz ihrer 868 Jahre gerade „im allerbesten Alter“ sei.

Man kann beim ersten Auftritt Krauses als Oberbürgermeister auf dem jährlichen Festakt zur Stadtgründung allerdings heraushören, dass München trotzdem gerade keine leichte Lebensphase durchmacht. Das Sparen, das werde er den Bürgern angesichts explodierender Kosten „nicht ersparen können“, sagt Krause. Doch für eine anständige Bewirtung reicht das Geld offenbar noch, mit einem „Prost“ auf die Stadt und einem Schluck Münchner Bier eröffnet Krause das Buffet.

Die Stadt muss sparen, aber auch beim diesjährigen Gründungsfest im Innenhof des Rathauses sind die Gäste zum Trinken und Essen eingeladen. Robert Haas

Unter den geladenen Festgästen, die sich daran erfreuen können, sind die Ehrenbürger der Stadt, neben verdienten Politikerinnen und Politikern etwa Schauspielerin Jutta Speidel, Großbäcker Heinrich Traublinger und der Herzchirurg Bruno Reichart. In ihrem Ehrenjahr zeigen auch die Schäffler Präsenz, dazu sind viele Gesichter aus der Kultur, aus dem Sozialen und auch aus dem Sport zu sehen.

Imitator André Hartmann beweist zum Beispiel mit einer kurzen Kostprobe, dass er bei einem überraschenden Ausfall von Krause perfekt die Ansprache des Oberbürgermeisters übernehmen hätte können. Allerdings in der Rolle des Vor-Vorgängers Christian Ude (SPD). Dann wäre die Rede bestimmt künstlerisch mehr gedrechselt gewesen, doch die Menschen im Innenhof hätten vielleicht länger auf das warten müssen, was diesen Abend ausmacht: die vielen kleinen Gespräche und Begegnungen, die die Menschen vernetzen.

So hört man einen potenziellen Wiesnwirt beim Hoffen und Bangen wegen der strittigen Zeltvergaben auf dem Oktoberfest zu, sieht den Präsidenten des TSV 1860 München, Gernot Mang, in kleinen Runden. Man ahnt, dass nicht nur der Zwangsabstieg und die finanziellen Sorgen der Löwen Thema sein könnten, sondern auch der gewünschte Ausbau des Grünwalder Stadions.

Mittendrin im Gewusel steht auch einer, der an diesem Abend schon ein bisschen Abschied nimmt von München: Ingo Wortmann, noch bis Ende Juli Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft und damit Herr über alle U-Bahnen, Trambahnen und Busse in der Stadt. Zum letzten Mal genießt er, begleitet von seiner Frau, den Empfang im Prunkhof. Seine Stimmung? „Traurig, weil wir hier sehr gerne gelebt haben. Aber auch Vorfreude, auf das was kommt.“ Wortmann wird Chef der Stadtwerke Oberhausen und zieht damit wieder in die Nähe der Familie.

Vertreter in Uniformen: Schäffler Daniel Kunert (links) und Peter Schmid (Vorsitzender) mit Martina Mühlbauer in der Mitte. Robert Haas

Für den einen also ein Abschied, für den Oberbürgermeister ein Beginn. Er vergisst in seiner Rede nicht, an die Menschen in der Partnerstadt Kiew zu denken, die nun seit mehr als vier Jahren im Krieg leben müssen. Bei allen Sorgen in München appelliert Krause an die Gäste, nicht in Dauerpessimismus zu verfallen, sondern auch mal einen Schritt zurückzutreten und wahrzunehmen, wie gut es sich hier leben lässt. Was der Festabend im Innenhof des Rathauses wieder einmal eindrücklich belegt.