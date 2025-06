Am Wochenende feiert München seinen 876. Geburtstag. Anlass ist die erste urkundliche Erwähnung der Stadt am 14. Juni 1158, als Kaiser Barbarossa dem Ort das Markt-, Zoll- und Münzrecht verlieh. Gefeiert wird am Samstag und Sonntag unter dem Motto „Glanz, Gloria und Genuss“. Zwischen Rindermarkt und Odeonsplatz gibt es Musik, Tanz, Handwerk und Mitmachangebote. Die Stadt rechnet wie im Vorjahr mit rund 400 000 Besucherinnen und Besuchern.