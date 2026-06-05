Ein Ständchen Blasmusik am Vormittag, etwas Rathaus-Glockenspiel und dann eine Geburtstagsrede von OB Dominik Krause? So soll am Samstag, 13. Juni, die Wochenend-Feierei auf der großen Bühne am Marienplatz eingeläutet werden.

Wer mag, kann sich dort bis abends um 22 Uhr Live-Musik in die Beine spielen lassen. Eine Auswahl: Folk von Ex-OB Dieter Reiter & The Paul Daly Band (15 Uhr), Funk von den Ebersbergern FunCanDo (19 Uhr) und eine Portion Schlager-Rock-Pop von der bayerischen Kultgruppe und Festzelt-Truppe Blechblos’n (20.30 Uhr). Auch am Sonntag gibt es hier Programm. Die Münchner Cagey Strings zum Beispiel, und ihr Rock’n’Roll (19.30 Uhr).

Auch Rindermarkt und Odeonsplatz sind wieder Teil der Stadtgeburtstags-Feiermeile, die in diesem Jahr unter dem Motto „München feiert – ein Fest der Viertel“ läuft. Es wird sich also lohnen, alles mitzunehmen, sich durch die Altstadt zu schlängeln und zu feiern, wo es einen überkommt. Das macht man doch auf jeder guten Geburtstagsfeier, allen einmal Hallo sagen.

Vielleicht also erst mal ein Abstecher zum „Irish-Bayrisch“-Programm am Rindermarkt und etwas irische Musik-, Tanzkultur und Küche genießen? Musik und Tanz zum Beispiel mit Rince Na Chroi (13.30 Uhr). Oder später noch einmal wiederkommen, da könnte es stimmungsvoll traditionell werden, wenn das irische Trio Tulsk (18 Uhr) spielt. Und rockig, wenn die Hollyz (20 Uhr) aus dem irischen Cork loslegen. Dublin, München, Edinburgh, die ersten beiden eint die Braukunst, die letzten beiden eine städtische Partnerschaft. Am Sonntag sind deshalb vor allem schottische Musik und Tanz dran. Die KleinstePipeBand (13.15, 15 Uhr) Oberschwabens zum Beispiel. Es wird bunt und traditionell an diesem Wochenende, Folk, Blasmusik, Rock, Big-Band-Sounds.

Eine Empfehlung: Samstagmittag (12.15 Uhr) zum Marienplatz kommen. Die Morisken-Tänzer werden wieder auftreten und in ihren altertümlichen Kostümen Akrobatik und Heiterkeit mitbringen. Ursprünglich aus dem maurischen Spätmittelalter und besonders beliebt am italienischen Hof der Renaissance, wurde dieser Tanz um 1500 auch in München populär. Auf dem Stadtgeburtstag wird es also auch historisch. Es wird um die eigene Geschichte gehen. Das ist schön, vor allem, wenn das Geburtstagskind 868 Jahre alt wird.

Und dann? Sich kurz stärken im Biergarten und weiter gen Odeonsplatz stromern. Dort dann etwas Tempo reinbringen in die Feier. Stand es eben noch auf der Auer Dult, wird es jetzt zu Ehren Münchens dauerdrehen: das „Riesenrad 1925“.

Drumherum können sich alle, klein, groß, jung, alt, eine vergnügliche Zeit machen. Es wird alles geben, was es für eine sommerliche Geburtstagsfeier braucht: gutes Essen, das an verschiedenen Ständen zubereitet wird und von fleischlich bis vegan reicht. Getränke wie Kaffee, Prosecco zum Anstoßen und Bier. Ob Dessertmagen oder nicht: Auch Süßes wird es geben.

Auf dem Stadtgeburtstag wird es auch dieses Jahr ein volles Programm an Live-Musik geben: traditionell bayerische, irische und auch schottische Musik, Bigband, Folk, Funk und Rock'n'Roll. Andreas Gebert

Während sich die einen im Schatten der Stände versorgen und um ihren Durst kümmern, können die anderen – das Sommerwetter soll dem Sommergeburtstag in nichts nachstehen, es wird voraussichtlich heiß – für eine flotte Runde ins Riesenradl steigen. Und der Sonne ein Stückchen näherkommen. Wer weiß, vielleicht reichen ihnen die gut 20 Sekunden Fahrt für einen schnellen Blick auf das Treiben ein paar Meter weiter unten. Und, um die Tüte Churros oder das eben gekaufte Eis wegzunaschen.

Jeder kann eintauchen in die Stadt und ihre Traditionen und vorbeischauen im Handwerkerdorf (auch am Odeonsplatz), wo 16 Innungen aus München und Umgebung, etwa Goldschmied, Steinmetz und Schreiner, ihr Handwerk zeigen. Und wo jeder sich auch selbst ausprobieren darf. Zugleich wird hier die Geschichte Münchens sicht-, greif- und hörbar: das Hämmern, Schmieden und Hobeln der Handwerker, wie es schon in den frühesten Jahren durch die Stadt tönte. Die Stadt, die Kaiser Friedrich Barbarossa am 14. Juni 1158 als „Munichen“ erstmals urkundlich erwähnte.

Feiern kann auch einmal müde machen. Da ist es gut, dass es beim Sendlinger Tor eine Ruhe-Insel mit Liegestühlen geben wird. Direkt am Ende des Kunsthandwerkermarkts, der auch dieses Jahr nicht fehlt und auf dem es liebevoll gearbeitete Waren zu kaufen gibt. Also einmal die Füße hochlegen, eine Kleinigkeit essen, Einkäufe begutachten, etwas verweilen. Weiterfeiern.

München, wie soll man dir also gratulieren? Was dir schenken? Es heißt doch immer mal seitens der Gastgeber: „Mitzubringen: keine Geschenke, dafür aber gute Laune!“ Dazu passt doch gut, was OB Dominik Krause in deiner Geburtstagseinladung Wichtiges erklärt: „Lassen Sie uns gemeinsam feiern, flanieren und die Vielfalt unserer Stadt genießen.“

868. Stadtgeburtstag Münchens, Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juni, Münchner Altstadt, Eintritt kostenlos, Infos und Programm unter: muenchen.de