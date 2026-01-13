Erst diese Woche ist wieder eine Gruppe Interessierter durchs Schlachthofviertel getourt. Gut zwei Stunden lang waren sie dort unterwegs, inklusive Espresso-Pause im HP8 und Besichtigung der Isarphilharmonie. Derlei „Viertelliebe“-Führungen gibt es auch in Schwabing, Haidhausen, Giesing und weiteren Stadtteilen – angeboten von der Stadt München und beworben nicht nur auf deren Tourismus -Webseite, sondern auch weit oben in den Anzeigen großer Suchmaschinen.

Für Heinz Taubmann ist genau das ein unfairer Wettbewerb. Der Gründer und Geschäftsführer des „Weis(s)en Stadtvogel“ sieht in dem stetig wachsenden Angebot kommunaler Stadtführungen eine Konkurrenz, die private Anbieter wie seine Firma unter Druck setzt. Taubmann will daher juristisch gegen das Rathaus vorgehen. Zudem hat er eine Online-Petition gestartet, der sich bereits mehr als 2600 Menschen angeschlossen haben. Darin fordert der Chef des „Weis(s)en Stadtvogels“, dass die Stadt sich komplett aus dem Feld der Stadtführungen zurückzieht und dieses Privatanbietern überlässt.

SZ Good News : Gute Nachrichten aus München – jetzt auf Whatsapp abonnieren Mehr positive Neuigkeiten im Alltag: Die Süddeutsche Zeitung verbreitet jeden Tag auf Whatsapp ausschließlich schöne und heitere Nachrichten aus München und der Region. So können Sie ihn abonnieren. ...

Als Vorbild nennt Heinz Taubmann dabei Berlin und Hamburg, wo man im Rathaus erkannt habe, „dass die Organisation und Durchführung von Stadtführungen nicht zu den Kernaufgaben einer Stadt gehören und es sinnvoller ist, die wertvolle Arbeit privater Anbieter zu unterstützen, anstatt zu ihnen in Konkurrenz zu treten“. Schließlich würden diese unter der Rivalität leiden. „Wir spüren das massiv an unseren Umsätzen“, sagt Taubmann, der den „Weis(s)en Stadtvogel“ 1998 aus der Taufe gehoben und seither etliche populäre Formate entwickelt hat – wie die Nachtwächterführung oder die Viktualienmarkt-Probiertour. So habe seine Firma ihr Angebot zuletzt ausdünnen und Führungen streichen müssen. „Es wird langsam schwierig“, betont Taubmann. „Wir haben den Punkt erreicht, wo wir noch eine festangestellte Kraft haben. Vor Corona waren es zwölf.“

Ein Grund hierfür ist in seinen Augen die Konkurrenz durch die Stadt, die allein in der Bewerbung ihrer Touren ganz andere Möglichkeiten habe. „Der Aufbau einer eigenen Online-Buchungsplattform, Produktion von viel Inhalt und professionellen Videos, Beauftragung von Influencern für Social Media, Werbung auf Google – das alles kostet Geld und zwar viel Geld“, schreibt Taubmann in einer Mail an alle Stadtratsfraktionen, in der er seine Kritik erläutert.

Explizit genannt werden darin die Viertelliebe-Touren der Stadt, in die ein „hohes Werbebudget“ fließe und die im Zweifelsfall auch mit nur einem Teilnehmenden durchgeführt würden. Zwar räumt Taubmann ein, dass Marketing zur Tourismusförderung gehöre. „Wenn es aber das kommunale Ziel ist, ein eigenes großes Angebot an Stadtführungen aufzubauen und das Geld des Touristen direkt an die Stadtverwaltung geht, beißt sich die Katze in den Schwanz.“ Denn so werde „der private Markt vom Referat für Arbeit und Wirtschaft kaputt gemacht“.

Wirtschaftsreferat verwahrt sich gegen die Vorwürfe

Dort bewertet man das naturgemäß anders. „Das Referat für Arbeit und Wirtschaft sieht es als ureigene Aufgabe, Gästen in München qualitativ hochwertige Stadtführungen zu vermitteln und den Münchner Gästeführerinnen und Gästeführern – ob sie als Einzelunternehmer oder als kommerzielle Unternehmen aktiv sind – im Sinne des Wirtschaftsförderungsgedankens zu einer stabilen Einnahmemöglichkeit zu verhelfen“, teilt eine Sprecherin mit. Ihr zufolge bietet das Rathaus circa 20 verschiedene offene Führungen an, wofür man selbständige Gästeführer auf Honorarbasis beauftrage, die zuvor eine Ausbildung durchlaufen.

In den vergangenen Jahren habe der Fokus auf den Viertelliebe-Touren gelegen, „die bewusst Gäste jenseits der bekannten Pfade führen sollen“ und somit zudem der „gezielten Entzerrung von Besucherströmen dienen“. Überdies vermittle die Stadt auch Führungen für geschlossene Gruppen an selbständige Gästeführer. Und mit Blick auf die Bewerbung der Touren betont die Sprecherin, „dass wir selbstverständlich auch Tourenangebote anderer Unternehmen wie zum Beispiel des Weis(s)en Stadtvogel oder Munich Walk Tours vermitteln“.

Der Münchner Gästeführer Verein (MGV), der eigenen Angaben zufolge 200 Gästeführerinnen und Gästeführer vertritt, weist die Vorwürfe Taubmanns ebenfalls zurück. In einer Stellungnahme bezeichnet der MGV das Angebot an offenen Führungen seitens der Stadt als „ein von den Guides ausdrücklich unterstütztes und besonders wertgeschätztes Programm“. Ohnehin könne die Nachfrage an öffentlichen Führungen allein durch private Anbieter nicht adäquat bedient werden. Und weiter heißt es beim MGV: „Diese gelebte Zusammenarbeit zwischen einer kommunalen Tourismuseinrichtung und Gästeführerinnen und Gästeführern ist ein besonderes Erfolgsmodell im Sinne der Guides, der Tourismusförderung und der Qualitätssicherung.“

Demgegenüber argumentiert Taubmann, dass der MGV nur für 100 von geschätzten 800 Guides in München spreche. Ihm zufolge leiden auch andere private Tourenanbieter unter der kommunalen Konkurrenz, jedoch fürchten sie die Folgen eines Aufbegehrens. „Wir wagen uns jetzt aus der Deckung und versuchen unser Gewicht in die Waagschale zu werfen“, sagt der Unternehmer.

Er will eigenen Angaben zufolge auch eine Klage gegen die Stadt erheben, wonach diese verpflichtet wird, das Bereitstellen von Informationen für Touristen und den Verkauf von Tickets für ihre Führungen zu trennen. Sprich: dass die Touren nicht mehr in der Touristeninformation gebucht werden können. Jedoch räumt Taubmann ein, dass dies seinem Unternehmen nur bedingt helfen würde. „Was es braucht, ist ein grundsätzliches Umdenken“, findet er. „Und dass sich die Kommune aus dem Thema zurückzieht.“