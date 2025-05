Von Tom Soyer

München ist natürlich eine Stadt von geradezu überwältigender Schönheit. Bally Prell hat es einst besungen, bei Thomas Mann hat die Stadt geleuchtet, und Willy Michl hat daran erinnert, dass einem jenseits aller architektonischen Schönheit auch noch das „Isarflimmern“ warm ums Herz machen kann. Nur: Den in Wien lebenden Briten Eugene Quinn ficht das alles nicht an - er führt an diesem Samstag eine 40-köpfige Gruppe durch „Ugly Munich“ und rückt ins Bewusstsein, was man gerne verdrängt oder übersieht: hässliche Architektur.