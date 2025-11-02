Etwa 250 Menschen haben sich am Sonntagnachmittag am Odeonsplatz versammelt, um gegen die „Stadtbild“-Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz zu demonstrieren. Die Teilnehmer demonstrierten mit Schildern, auf denen unter anderem „Gemeinschaft und Mut statt Hass und Hetze“, „Wir sind die Töchter“ und „Für ein buntes, vielfältiges Stadtbild“ zu lesen war.