Dave ist der letzte Gegner. Als am frühen Montagabend die umstrittene Lesung in der Moosacher Stadtbibliothek längst vorbei ist und der verbale Schlagabtausch draußen aufgelöst, steht er ganz allein vor dem Eingang. „Frühsexualisierung ist Uner-DRAG-lich“, hat der Masterstudent mit Kastenbrille in dünnen Lettern auf zwei weiße zusammengeklebte Zettel geschrieben, die er im Dunkeln hält. Es ist seine Botschaft für Vicky Voyage, die Dragqueen. Er wartet, dass sie rauskommt. Wartet auf die Konfrontation.
Protest vor Drag-LesungEin Glitzerkleid, ein paar Kinderbücher und ganz viel Aufregung
Lesezeit: 4 Min.
2023 eskalierten Proteste vor einer Kinderbuchlesung der Dragqueen Vicky Voyage. Nun haben Gegner und Befürworter wieder mobilisiert. Über eine Demonstration, bei der es um vieles geht, nur nicht um die Lesung.
Von Viktoria Spinrad
SZ-Podcast „München persönlich“:Dragqueen Vicky Voyage über Stadt-Land-Unterschiede und Morddrohungen
Als Dragqueen Vicky Voyage liest Markus Kindern Bücher vor. Das sorgte 2023 für eine große Debatte. Wie hat er das Event damals erlebt? Wieso setzt er sich diesem Hass aus? Und was hat sein Skilehrer-Job mit seiner Drag-Persönlichkeit zu tun?
Lesen Sie mehr zum Thema