Dave ist der letzte Gegner. Als am frühen Montagabend die umstrittene Lesung in der Moosacher Stadtbibliothek längst vorbei ist und der verbale Schlagabtausch draußen aufgelöst, steht er ganz allein vor dem Eingang. „Frühsexualisierung ist Uner-DRAG-lich“, hat der Masterstudent mit Kastenbrille in dünnen Lettern auf zwei weiße zusammengeklebte Zettel geschrieben, die er im Dunkeln hält. Es ist seine Botschaft für Vicky Voyage, die Dragqueen. Er wartet, dass sie rauskommt. Wartet auf die Konfrontation.