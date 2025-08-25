Zum Hauptinhalt springen

Jahrzehntealte PläneWarum ein Bach in der Altstadt unsichtbar bleibt

Lesezeit: 5 Min.

Zumindest der Auer Mühlbach verläuft weitgehend offen.
Zumindest der Auer Mühlbach verläuft weitgehend offen. (Foto: Robert Haas)

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich das Rathaus mit der möglichen Öffnung des Westlichen Stadtgrabenbachs. Die drei großen Fraktionen haben für einen Wasserlauf in der Hitzeinsel Altstadt plädiert. Warum geschieht dann nichts?

Von Bernd Kastner

Quizfrage: Was verbindet die Pestalozzistraße mit Stachus und Hofgarten? Antwort A: ein sicherer Radweg? Nein. Antwort B: eine Straße? Ja, sie ist aber nicht durchgehend befahrbar. Richtig ist Antwort C: Wasser. Der Westermühlbach in der Isarvorstadt fließt als Glockenbach und Westlicher Stadtgrabenbach weiter via Sendlinger Tor, Herzog-Wilhelm-Straße, Stachus und Maximiliansplatz bis zur Nordseite der Residenz. Immer unterirdisch.

