Quizfrage: Was verbindet die Pestalozzistraße mit Stachus und Hofgarten? Antwort A: ein sicherer Radweg? Nein. Antwort B: eine Straße? Ja, sie ist aber nicht durchgehend befahrbar. Richtig ist Antwort C: Wasser. Der Westermühlbach in der Isarvorstadt fließt als Glockenbach und Westlicher Stadtgrabenbach weiter via Sendlinger Tor, Herzog-Wilhelm-Straße, Stachus und Maximiliansplatz bis zur Nordseite der Residenz. Immer unterirdisch.
Jahrzehntealte PläneWarum ein Bach in der Altstadt unsichtbar bleibt
Lesezeit: 5 Min.
Seit Jahrzehnten beschäftigt sich das Rathaus mit der möglichen Öffnung des Westlichen Stadtgrabenbachs. Die drei großen Fraktionen haben für einen Wasserlauf in der Hitzeinsel Altstadt plädiert. Warum geschieht dann nichts?
Von Bernd Kastner
Klimakrise:Wie wappnet München sich gegen die Hitze?
Die Zahl der Tage mit mehr als 30 Grad steigt stark. Welche Ideen es gibt, um die Stadt abzukühlen – und warum die einfachste Lösung nicht überall willkommen ist.
Lesen Sie mehr zum Thema