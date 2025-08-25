Jahrzehntealte Pläne Warum ein Bach in der Altstadt unsichtbar bleibt 25. August 2025, 12:13 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

Zumindest der Auer Mühlbach verläuft weitgehend offen. (Foto: Robert Haas)

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich das Rathaus mit der möglichen Öffnung des Westlichen Stadtgrabenbachs. Die drei großen Fraktionen haben für einen Wasserlauf in der Hitzeinsel Altstadt plädiert. Warum geschieht dann nichts?

Von Bernd Kastner

