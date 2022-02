Der kommissarische Leiter Manfred Heimers bietet die Sprechstunde in unregelmäßigen Abständen an.

Anstelle von Führungen bietet das Münchner Stadtarchiv in der Pandemie Sprechstunden für historisch Interessierte und Hobby-Forscher an. Leiter Manfred Heimers im Gespräch über unleserliche Handschriften und die große Frage: Wo anfangen mit der Suche?

Interview von Jakob Wetzel, München

Vor der Pandemie gab es noch Führungen durchs Münchner Stadtarchiv, jetzt gibt es in unregelmäßigen Abständen online eine "Sprechstunde" bei Manfred Heimers, der das Haus derzeit kommissarisch leitet. Im Interview spricht er über ratsuchende Familienforscher, über schwierig zu entziffernde Gerichtsunterlagen und über Prozesse gegen Ehebrecher.

SZ: Welche Frage hören Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen am häufigsten?

Manfred Heimers: "Wie komme ich an die Unterlagen, die ich brauche?" Wer in ein Archiv kommt, der kann sich erst einmal überfordert fühlen. Und dann hofft er, in der Sprechstunde schnell eine Antwort zu bekommen.

Man könnte auch online zum Beispiel nach Schlagworten suchen oder die Bestände systematisch durchgehen. Ist das zu komplex?

Das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Es kann schon schwierig sein, überhaupt das richtige Schlagwort zu finden. Wer sich längere Zeit mit einem Thema beschäftigt, hat vielleicht eigene Vorstellungen von einem guten Schlagwort, und das passt nicht unbedingt zu dem, was wir genommen haben. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie man suchen kann.

Das alles klingt, als kämen hauptsächlich Privatleute in ihre Sprechstunde.

Es kommen tatsächlich vor allem historisch, heimatkundlich oder auch familiengeschichtlich interessierte Privatleute, das stimmt. Wissenschaftler wissen sich in der Regel selber zu helfen, die sind geübt.

Welche Unterlagen sind denn besonders gefragt?

Wenn jemand familiengeschichtlich forscht, dann sind das die Standesamtsurkunden, also die Geburts-, Heirats- und Sterberegister. Die liegen hier seit 1876 vor. Und die polizeilichen Meldeunterlagen, die reichen zurück bis ins frühe 19. Jahrhundert.

Gibt es auch Akten, die kaum jemand haben will? Also sozusagen unterschätzte Akten?

Ja, die gibt es auch. Gerichtsprotokolle aus der Frühen Neuzeit etwa, also aus dem 16. bis zum 18. Jahrhundert. Da hat das Stadtgericht zum Beispiel über Nachlässe geurteilt, über Erbschaften, über Vormundschaften oder auch über Eheprobleme.

Über Eheprobleme?

Ja, zum Beispiel über Ehebruch. Aber diese Akten sind schwer benutzbar. Sie systematisch zu durchsuchen ist schwer, man muss vorher schon Anhaltspunkte haben, nach denen man gezielt suchen kann. Aber die meisten Zusammenhänge reißen im 18. Jahrhundert ab. Die Meldeunterlagen reichen nur bis ins 19. Jahrhundert zurück. Für die Zeit davor gäbe es Kirchenbücher, die wurden im 16. Jahrhundert eingeführt. Aber im Grunde ist der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 eine Grenze. Weiter geht es selten zurück.

Sind solche Akten für Privatleute überhaupt lesbar?

Die Akten sind in der damaligen Schreibschrift gehalten, die muss man natürlich lesen können. Aber Familienforscher kämpfen sich da in der Regel schon durch und wir helfen auch. Wenn jemand kommt und fragt: Können Sie uns bitte diesen Brief vorlesen, dann müssen wir zwar ablehnen. Aber mit einzelnen Wörtern zum Beispiel helfen wir weiter. Und es gibt auch Kurse. Ich selber habe lange einen Kurs in deutscher Schreibstift gegeben, allerdings hauptsächlich zur Schreibschrift aus dem 19. Jahrhundert. Diesen Kurs möchten wir künftig wieder einführen und vier Mal im Jahr anbieten. Wir merken: Der Bedarf ist sehr groß.

Die nächste Sprechstunde an diesem Dienstag um 18.30 Uhr. Anmeldung unter veranstaltungen.stadtarchiv@muenchen.de. Informationen unter stadt.muenchen.de/rathaus/verwaltung/direktorium/stadtarchiv.html.