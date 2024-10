Von Kathrin Aldenhoff

Es sind nur ein paar Schritte aus ihrer Haustür, rein in das kleine Häuschen mitten in Haidhausen, dann ist Annemarie Vespa nicht mehr allein. Seit Jahrzehnten lebt die 87-Jährige in dem Viertel, seit vielen Jahren kommt sie ins Alten- und Servicezentrum (ASZ) in der Wolfgangstraße. Um Gymnastik zu machen, einen Film zu sehen, mit anderen zu nähen und zu ratschen. „Die Freunde werden immer weniger“, sagt Annemarie Vespa, ihre Familie lebt außerhalb von München. Immer wieder hören Einrichtungsleiter Josef Billeriß und seine Mitarbeiterinnen von Besuchern: Ihr seid die Einzigen, mit denen ich heute sprechen werde. „Einsamkeit ist ein großes Thema“, sagt Billeriß. Wenn ältere Menschen ihren Partner verlieren, wenn sie Ängste entwickeln, finanzielle Probleme haben, dann versuchen er und sein Team zu helfen.