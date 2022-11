Hausverkauf unter Marktwert - damit "die Mieterschaft in gute Hände kommt"

Immobilie in der Pettenkoferstraße

Das Mietshaus an der Pettenkoferstraße verfügt über 13 Wohnungen und Gewerbeeinheiten.

Die Eigentümerinnen bieten der Stadt ein Wohnhaus im Zentrum unter Marktwert an. Es kommt seit einiger Zeit öfter vor, dass Verkäufer Immobilien-Deals mit dem Rathaus anstreben - nicht ohne Grund.

Von Sebastian Krass

Es kommt seit einigen Monaten öfter vor, dass private Parteien der Stadt Grundstücke zum Kauf anbieten - doch dieser Fall ist ein besonderer: Die zwei Eigentümerinnen des Mietshauses an der Pettenkoferstraße 32/Ecke Paul-Heyse-Straße verkaufen ihre Immobilie unter Marktwert. Ihnen sei wichtig, "dass die Mieterschaft in gute Hände kommt", schreibt Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) in einer nicht-öffentlichen Beschlussvorlage für den Kommunalausschuss, die der SZ vorliegt.