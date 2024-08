Was gegen die Hitze in der Stadt hilft, welche Wette Alt-OB Ude gegen den Rechtsruck laufen hat, wie ein Adele-Fan von Sicherheitsleuten verletzt wurde und mehr.

Von Pauline Graf, Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Auf der Wiesn einen Wald pflanzen An heißen Tagen wie diesen überschlagen sich die Ideen: Wie lässt sich die Hitzeinsel München kühlen? Am besten mit Tausenden zusätzlichen Bäumen, meint der Bund Naturschutz. Und wo? Zum Beispiel auf der Theresienwiese – Oktoberfest hin oder her (SZ Plus).

Gesucht: 100 000 Unterschriften für 1000 Meter Papier Münchens Alt-OB Christian Ude und der Künstler Ron Williams haben eine beachtliche Wette laufen: Mit ihrem neu gegründeten Verein „Nicht mit uns“ testen sie, wie viele Menschen sich gegen den Rechtsruck einsetzen. Der Wetteinsatz soll „spektakulär“ sein.

Konfrontation mit Adele-Fan: Sicherheitsleute festgenommen Bei einem Konzert der britischen Sängerin in München kommt es zu einem unschönen Zwischenfall: Sicherheitsdienstmitarbeiter sollen einen Besucher im Gesicht schwer verletzt haben.

Haidhausen: Verhärtete Fronten in der Fußgängerzone Seit Montag sind Autos aus einem Teil der Weißenburger Straße ausgesperrt. Befürworter und Gegner des Verkehrsversuchs stehen sich unversöhnlich gegenüber – und alle Beteiligten warten auf eine Gerichtsentscheidung (SZ Plus).

Wo baden, grillen und Boot fahren an der Isar erlaubt sind Wie sauber ist das Wasser? Ist das Nacktbaden verboten? Die wichtigsten Fragen und Antworten für schöne Sommertage – und dazu Tipps in einer Infokarte für den Fluss in der Stadt.

Flughafen München: Mann gelangt zweimal ohne Ticket ins Flugzeug

Berg am Laim: 36-Jähriger rast mit Tempo 80 über rote Ampeln und gefährdet Passanten

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Architektur : Das schönste Haus am Platz In München steht seit zwei Monaten eines der größten Obdachlosenzentren Deutschlands. Unerhört: Es ist ein schönes Gebäude geworden. Von Gerhard Matzig

SZ Plus SZ-Serie: „Hund so weiter“ : „Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos“ An der Isar, im Englischen Garten, aber auch in den sommerlichen Straßen – überall trifft man Hunde und ihre Besitzer. Neun Münchnerinnen und Münchner erzählen, warum sie nicht ohne ihre Tiere sein möchten. Von Sabine Buchwald

UNSER FREIZEITTIPP

Abkühlung bei Hitze : Die kühlsten Orte in Bayern Ob im Stadtwald, am kältesten See, in der Tropfsteinhöhle oder im Kellergefängnis: An diesen 15 Orten hält man es an heißen Tagen am besten aus. Von der Bayernredaktion

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg