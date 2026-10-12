Wo das Interview stattfinden würde, war von vornherein klar: natürlich im „Stadion“, ein Muss. Der Interviewer muss ja nachschauen, wo der Wimpel seines Klubs gelandet ist – schließlich dekorieren Holger „Holle“ Britzius (im antiken KSC-Trikot) und Michael Jachan (in Zivil, aber VfB-Fan) all die Trikots, Fan-Schals und Vereinswimpel an den Wänden immer mal wieder um. Die beiden sind vorbereitet: Britzius hat das Plakat vom letzten Abend der Vorgänger-Kneipe „Vollmond“ dabei („Bleibt alles besser! Das Stadion kommt…“) und die Speisekarte von vor 20 Jahren, als das Helle drei Euro kostete und Gerichte nach Maradona und Beckham benannt waren – heute gibt’s die „Tuchel Bowl“ und die Currywurst „Vegan Athletic“. Der Claim auf der Rückseite der Karte von 2006: „Die neue Heimat der Fußball-Szene – You’ll never sit alone.“ Wohl wahr.
20 Jahre „Stadion“-Fußballkneipe„Wir sind weder in noch out, wir sind einfach da, und die Leute lieben es“
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Angefangen haben sie mit einem Beamer und einem Bettlaken, heute laufen im „Stadion“ an der Schleißheimer Straße Übertragungen an bis zu 250 Fußballtagen im Jahr. Holger Britzius und Michael Jachan über Pannen, denkwürdige Spiele und den Kultschnaps „Burning Hinterbimser“.
Interview von Thomas Becker
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