Wo das Interview stattfinden würde, war von vornherein klar: natürlich im „Stadion“, ein Muss. Der Interviewer muss ja nachschauen, wo der Wimpel seines Klubs gelandet ist – schließlich dekorieren Holger „Holle“ Britzius (im antiken KSC-Trikot) und Michael Jachan (in Zivil, aber VfB-Fan) all die Trikots, Fan-Schals und Vereinswimpel an den Wänden immer mal wieder um. Die beiden sind vorbereitet: Britzius hat das Plakat vom letzten Abend der Vorgänger-Kneipe „Vollmond“ dabei („Bleibt alles besser! Das Stadion kommt…“) und die Speisekarte von vor 20 Jahren, als das Helle drei Euro kostete und Gerichte nach Maradona und Beckham benannt waren – heute gibt’s die „Tuchel Bowl“ und die Currywurst „Vegan Athletic“. Der Claim auf der Rückseite der Karte von 2006: „Die neue Heimat der Fußball-Szene – You’ll never sit alone.“ Wohl wahr.