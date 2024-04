Wie in der Fußballkneipe "Stadion" an der Schleißheimer Straße Leverkusens erster deutscher Meistertitel gefeiert wird - und sogar zwei Bayern-Fans dabei zuschauen und gratulieren.

Von Maik Rosner

Als der erste deutsche Meistertitel für Bayer 04 Leverkusen um 19.20 Uhr amtlich ist, gibt es nicht nur in der BayArena kein Halten mehr, sondern auch mitten in München. Jedenfalls gilt das fürs Stadion an der Schleißheimer Straße. Sprechchöre auf Trainer Xabi Alonso ertönen, danach singen die Leverkusener Fans: "Oh, wie ist das schön." Ein Anhänger verdrückt sogar Freudentränen, die meisten anderen singen einfach immer weiter, während sie die Bilder des Freudentaumels aus Leverkusen verfolgen. "Deutscher Meister wird nur der SVB", schallt es bis auf die Straße.