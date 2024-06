„Das heilige Spiel ist immer Gottesdienst. Der Gottesdienst der Jugend.“ Ganz nah ist das Gesicht von Clemens Schick der Kamera, dann weicht er zurück, verschwindet in einer Unschärfe, prallt wieder nach vorn, glühend, dampfend. Die Temperatur ist enorm. Die emotionale Temperatur.

Für Pier Paolo Pasolini war Fußball das letzte echte Ritual. Man könnte auch sagen, die Kirche der Armen, die Messe der Vorstadt, gelesen auf den staubigen Plätzen, wo die spielen, die nichts haben. Pasolini liebte die Vorstädte, hier waren die Jungs. Die lieber Fußball spielten, als für Verbrecher Pakete auszuliefern. Im Film im „Das heiligen Spiel“ wird Clemens Schick für eine halbe Stunde zu Pasolini, empört sich über die immer noch reichlich vorhandene Homophobie im Fußball, über dessen Kommerzialisierung, darüber, dass junge Talente zum Objekt der Begierde werden – „was sind die Manager der Vereine anderes als die Priester des Kapitalismus?“, und die Spielerberater sind die Zuhälter.

Ursprünglich wollte Albert Ostermaier ein Libretto für eine Fußball-Oper schreiben, dann verliebte er sich in das Thema, Pasolini und Fußball, schrieb einen rasenden, hitzigen Monolog, den bekam Hans Steinbichler in die Finger. Der sah vor sich sofort Clemens Schick, den völlig angstfreien Extremschauspieler. Und eigentlich war der Film damit fertig, der Monolog, die Entäußerung. Steinbichler ist seit seinem Debüt-Spielfilm „Hierankl“ weltberühmt, also seit 20 Jahren; für den Film gewann damals Johanna Wokalek den Bayerischen Filmpreis, es folgten weitere aufsehenerregende Werke.

Da passt Clemens Schick als Pasolini, als Straßenjunge, als Idealist, der das Spiel retten will, herrlich dazu. Mit seiner Körperlichkeit, die schon im Computerbildschirmchen bezwingend ist, seiner Wut, seiner Glut.

„Das heilige Spiel“ ist nun im Stadion der Träume zu sehen (zum Abschluss des Festivals wird der Abend am 12. Juli wiederholt). Und weil Steinbichler schon dabei war, beschloss er, auch gleich noch Theater zu machen, zum ersten Mal. Natalia Blok und Friedrich Ani schrieben dafür zwei Stücke, es spielen darin Ruth Bohsung und Jakob Tögel, Mira Mazumdar und Gerd Lohmeyer – ein Triptychon des Fußballs.

Das heilige Spiel, Donnerstag, 27. und Freitag, 28. Juni, 20 Uhr, Black Box im Fat Cat