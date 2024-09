Von Susi Wimmer

Wenn Täter rasch wieder Verbrechen verüben, spricht man in der Justiz von einer „hohen Rückfallgeschwindigkeit“. Bei Peter P. allerdings fällt Amtsrichterin Laura Fischer eher das Wort „Lichtgeschwindigkeit“ ein: Zehn Stunden nach seiner Haftentlassung schlug der 51-Jährige einen ihm völlig unbekannten Obststandlbetreiber grundlos mit einer Chantré-Flasche krankenhausreif. Acht Monate zuvor war Peter P. ebenfalls an dem Tag, an dem er den Knast verließ, wieder straffällig geworden. Nun wird er weitere eineinhalb Jahre im Gefängnis verbringen.