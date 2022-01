Von Tom Soyer

Am Stachus hat sich heute Morgen um 4.40 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 59-jährige Frau auf einem Fahrrad beim Einbiegemanöver eines Lastwagens getötet wurde. Seither und voraussichtlich noch bis weit über 8 Uhr hinaus ist nach Polizeiangaben wegen der umfangreichen Unfallaufnahme die Sonnenstraße in nördlicher Fahrtrichtung - das ist die Richtung vom Sendlinger Tor Richtung Stachus - komplett gesperrt.

Der Unfall hat sich auf Höhe des Karlsplatzes an der Ecke zur Sonnenstraße ereignet, als ein stehender Lastwagen im Bereich der Sonnenstraße losfuhr und in die Fahrbahn einbog. Dabei übersah er in der Dunkelheit offenbar die Fahrradfahrerin, die nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung vom Stachus zum Sendlinger Tor - also in falscher Richtung - auf dem Radweg fuhr. Sie sei so schwer beim Zusammenstoß verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Die Verkehrspolizei und ein Gutachter sind am Unfallort, der Gutachter befliegt die gesperrte Zone zur Unfallaufnahme mit einer Drohne. Die Polizei rät Autofahrerinnen und -fahrern dringend, schon am Sendlinger Tor entweder in die Lindwurmstraße oder in den Oberanger auszuweichen und die total gesperrte Fahrbahn der Sonnenstraße weiträumig zu meiden, um ein riesiges Verkehrschaos im Berufsverkehr zu vermeiden.