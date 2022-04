Der Mann, der am Sonntagmorgen in unmittelbarer Nähe des Stachus erstochen wurde, ist identifiziert worden: Es handelt sich um einen 25-Jährigen mit somalischer Staatsbürgerschaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Feststellung der Identität sei durch den Umstand erschwert worden, dass der Mann bei den hiesigen Behörden unter mehreren verschiedenen Namen bzw. Schreibweisen erfasst gewesen sei.

Die Hintergründe der Tat sind freilich weiterhin unklar, auch bei der Tatwaffe hielt sich das ermittelnden Kommissariat 11 bedeckt. Es ist dort lediglich von einem "spitzen Gegenstand" die Rede; Berichte, wonach es sich um ein Messer gehandelt habe, konnte Polizeisprecher Andreas Franken ausdrücklich nicht bestätigen. Gesichert ist bislang nur, dass der Mann an einer Stichverletzung starb. Ob er nur einen Stich oder mehrere erlitt, wusste Franken nicht, ebenso wenig, wo der tödliche Stich gesetzt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge war es am Sonntagmorgen gegen sechs Uhr am Stachus zu einem Streit gekommen, bei dem mehrere Personen anwesend waren, die nun als Zeugen gesucht werden. Die tödliche Auseinandersetzung selbst habe sich jedoch wohl nur zwischen zwei Männern abgespielt, sagte Franken. Der Tatort war vor einem Laden in der Sonnenstraße. Nachdem Passanten Polizei und Rettungskräfte verständigt hatten, wurde das Opfer noch in ein Krankenhaus gebracht, wo es jedoch wenig später verstarb.