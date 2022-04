In München ist ein Mann nach einer Auseinandersetzung in der Innenstadt an einem Messerstich gestorben. Die Identität des Toten sei noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen, es handle sich um einen Mann im Alter von etwa Mitte 20.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am Sonntagmorgen in der Nähe des Stachus gegen sechs Uhr zu der Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann niedergestochen wurde. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht gerettet werden. Die Polizei fahndet nach mehreren Flüchtigen, die "im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen", wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der Auseinandersetzung selbst habe es sich nach bisherigen Erkenntnissen um eine "Eins-zu-eins-Situation" gehandelt, die sich in Höhe der Sonnenstraße 2 in der Nähe eines Drogeriemarktes ereignete. Weitere Angaben macht die Polizei dazu im Augenblick nicht, die Mordkommission ermittelt.