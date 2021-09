Der Angriff ereignete sich am Freitagmorgen im Sperrengeschoss am Stachus (Symbolbild).

Am Freitagmorgen gegen halb fünf Uhr ist ein 23 Jahre alter Mann am Karlsplatz von einem noch Unbekannten mit einem Messer am Hals verletzt worden. Nachdem ein verbaler Streit zwischen den Männern beendet zu sein schien, lief der Täter dem alkoholisierten 23-Jährigen ins Sperrengeschoss am Stachus hinterher und schnitt ihn in den Hals, vermutlich mit einem Teppichmesser.

Das Opfer schaffte es, selbständig an die Oberfläche zu gelangen, wo für die IAA eingesetzte Polizisten den Rettungsdienst verständigten. Der Täter flüchtete.

Er ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,70 m groß und trägt sehr kurze dunkelblonde Haare; bekleidet war er mit einer dunklen Baseballjacke, auf der links vorne ein gelbes "P" appliziert ist. Zeugen werden um Hinweise gebeten unter der Nummer 089/29100.