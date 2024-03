"Mit dieser schönen Architektur in eine Zukunft kommen"

So soll der ehemalige Kaufhof am Stachus nach der Sanierung aussehen, im Vordergrund zu sehen ist das neue Hotel Königshof.

Die Eigentümer wollen den ehemaligen Kaufhof am Stachus umbauen und bereit für neue Nutzungen machen. Das Konzept der Architekten stößt in der Stadtgestaltungskommission auf breite Zustimmung.

Von Sebastian Krass

"Es ist ein sehr mutiges Projekt", sagt Birgit Rapp, Architektin aus Amsterdam, "ich bin gespannt auf das Resultat." Ihr Berliner Kollege Piero Bruno bedankt sich bei Steidle Architekten für den "präzisen methodischen Ansatz", er spricht von "Interventionen mit viel Gefühl und Maß". Es sind zwei Stimmen aus der Stadtgestaltungskommission über den geplanten Umbau des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes am Stachus. Und sie stehen stellvertretend für das freundliche Urteil, mit dem das Fachgremium in seiner Sitzung am späten Dienstagnachmittag über das Projekt geurteilt hat.