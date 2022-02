Mit selbstgemalten Schildern, ukrainischen Flaggen oder blau-gelben Accessoires ausgestattet haben die Menschen am Samstag in München demonstriert.

Erst 5000 Menschen am Stachus, dann 3500 vor dem russischen Generalkonsulat: Bei mehreren Kundgebungen haben Menschen in München gegen die Angriffe auf die Ukraine protestiert.

"Frieden ist seit dem 24.2. keine Selbstverständlichkeit mehr": Mit Parolen wie diesen haben in München am Samstag Tausende Menschen gegen die Angriffe Russlands auf die Ukraine demonstriert. Erst mittags am Stachus, wo 250 Teilnehmer für die Demo angemeldet waren, der Polizei zufolge aber etwa 5000 Menschen gekommen sind. Und am Abend vor dem russischen Generalkonsulat, auf dem Europaplatz, dorthin kamen nochmal etwa 3500 Menschen - weit mehr als die von den Organisatoren erwarteten 200 Teilnehmer. Es waren Münchnerinnen und Münchner, Exil-Ukrainer, Menschen mit georgischen Wurzeln - und mit russischen - die gekommen sind. "Russen sind gegen Krieg" war auf einem Schild bei der Demo am Stachus zu lesen, eine Botschaft, für die Demonstranten dort derzeit im Gefängnis landen.

München ist an diesem Samstag blau und gelb. Seit den ersten Angriffen auf die Ukraine wird auch hier demonstriert. Gegen Putin, für den Frieden. Weil so viele Menschen zu der Kundgebung am Stachus kamen, musste die Polizei die Sonnenstraße vorübergehend absperren, bis in die Fußgängerzone reichten die Menschenmassen. Direkt am Stachus-Brunnen stand ein alter Feuerwehrwagen, auf dem verschiedene Redner auftraten. Eine Grußbotschaft aus Belarus war dabei, offensichtlich von einem Oppositionellen. Die Menschen müssten sich darauf einstellen, auf Luxus zu verzichten, forderte einer der Redner. "Frieren für den Frieden", lautete eine andere Parole.

Die meisten Demonstrierenden trugen Masken, denn auch wenn die Coronakrise in den Hintergründ rückt, vorbei ist sie noch nicht. In der Menge waren neben den ukrainischen auch viele Flaggen der EU und von Georgien zu sehen - und welche von Litauen, Lettland und anderen Ländern, die sich durch ihre geografische Nähe zu Russland bedroht fühlen dürften.

Zwischendurch waren Sprechchöre zu hören, "Putin, Putin, es kommt der Tag - Kriegsverbrecher nach Den Haag". Das alles geschah, während in der Ukraine der Kampf um Kiew läuft, Präsident Wolodimir Selenskij seine Landsleute dazu auffordert, die Hauptstadt mit allem zu verteidigen, was die Menschen noch haben.

Auch bei der Demonstration am Samstagabend - die Teilnehmer liefen in einem Protestzug vom Odeonsplatz bis vors russische Generalkonsulat - lauteten die Forderungen ähnlich: "Putin weg."

Für Sonntag sind in München weitere Demonstrationen für die Ukraine und gegen den Krieg angemeldet: Die Bewegung "Pulse of Europe" ruft um 14 Uhr zu einer Mahnwache am Max-Joseph-Platz auf, für "mehr Zusammenhalt und Solidarität". Für 15 Uhr hat eine Gruppe eine Aktion am Rotkreuzplatz angemeldet, das Motto dort: "Stricken für die Ukraine".

Am Wochenende waren in ganz Bayern zahlreiche Aktionen geplant. In Nürnberg etwa gab es am Samstag ebenfalls eine friedliche Großdemonstration: Auf dem Kornmarkt kamen laut Polizei rund 3500 Menschen zusammen.