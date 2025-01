Die Stadtwerke München starten mit der Sanierung am U-Bahnhof Stachus und erneuern die Deckelfugen. Die Arbeiten finden teils oberirdisch statt, deshalb ist auch der Straßenverkehr betroffen. Von kommendem Montag, 13. Januar, an bleiben in Richtung Lenbachplatz nur noch zwei Fahrspuren zwischen Bayerstraße und Elisenstraße übrig.