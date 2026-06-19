Vom Zauber der Opernbar Rheingold: Sie bietet eine lebensnahe Lösung für alle, die nach dem ersten Akt „Parsifal“ genug gesehen haben.

Nach nur wenigen Jahrzehnten Bedenkzeit ließ sich der Ehemann und Vater unlängst zum Besuch seiner ersten Wagner-Oper überreden. Seine alten Kumpane behaupten ja immer, sein kulturelles Interesse reiche nicht weit über Spiele von Borussia Mönchengladbach hinaus, aber das ist natürlich üble Nachrede. Allerdings, er erinnert sich noch sehr genau an jenes 3:0, das seine Lieblingself mal in der Allianz-Arena gegen den FC Bayern erzielte, auch wenn das lange, lange her ist. 2:0 Lars Stindl!