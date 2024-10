In der Staatsoper ist ein Mitarbeiter bei Bühnenarbeiten schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollten am Freitagabend kurz nach 22 Uhr zwei Männer, 40 und 63 Jahre alt, einen Flügel mit einem Hubwagen vom Orchestergraben auf die Bühne heben. Dabei kippte der Wagen samt dem etwa 500 Kilo schweren Instrument um und fiel auf den 40-Jährigen.

Andere Personen, die dort arbeiteten, hoben den Flügel an und zogen den Verletzten darunter hervor. Der Rettungsdienst brachte ihn mit einer offenen Beinfraktur und Verletzungen an Hüfte und Brust in eine Klinik. Der Unfall sei außerhalb einer Aufführung geschehen, so ein Polizeisprecher.