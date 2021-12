Von Jürgen Moises, München

Bei Weihnachten, da denken viele an einen Baum, an Familie und Geschenke. Was Weihnachten aber vor allem ist, das ist eine wundersame und teilweise auch provokative Geschichte, wie sie im Lukas-Evangelium zu lesen ist. In den Kirchen kann man sie alljährlich in den Weihnachtsgottesdiesten hören. Außerdem werden ihre zentralen Szenen meist in Krippen dargestellt. Das ist auch in St. Paul so. In der Münchner Kirche kann man als vertrautes Motiv das Kind in einer Krippe sehen, aber vor allem kann man etwas hören. Und zwar die Weihnachtsgeschichte als Hörstück, lebendig erzählt von menschlichen Stimmen und begleitet von Musik, Geräuschen und Gesang.

Konzipiert und inszeniert haben die noch bis zum 5. Januar fast täglich (außer am 1. und 2. Januar) zu erlebende "Klangkrippe" der Münchner Schauspieler und Künstler Stefan Hunstein und der Komponist, Autor und Musiker Axel Nitz. Zwischen 9 und 16.30 Uhr ist sie jeweils zur vollen Stunde zu hören, mit einer Dauer von jeweils 20 Minuten. Die von Stefan Hunstein ist dabei eine der zentralen Stimmen (er spricht unter anderem einen der Hirten). Hinzu kommen etwa die von Magdalena und Jonathan Hunstein, die der Schauspielerin Maria Lüthi und der Opernsänger Monica Soto-Gil und Galeano Salas. Parallel dazu ist in St. Paul auch weiterhin Hunsteins Videoinstallation "Von Ewigkeit zu Ewigkeit" (tgl. von 8.30 bis 17 Uhr) zu sehen, die sich in Form von 21 Porträts mit der Rolle der Frau in der Kirche und im Christentum beschäftigt. Der Veranstalter ist in beiden Fällen der Fachbereich Kunstpastoral der Münchner Erzdiözese, die damit den Dialog zwischen Kunst und Kirche fördern will.

Klangkrippe von Stefan Hunstein und Axel Nitz, bis 5. Jan., tgl. 9 bis 16.30 Uhr (außer 1. und 2. Jan.), Pfarrkirche St. Paul, St.-Pauls-Platz 11