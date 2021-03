Von Janek Kronsteiner

Ein Helles haben die meisten Münchner wahrscheinlich im Kühlschrank. Für kommenden Sonntag, 14. März, sollte aber noch ein dunkles Stout dazukommen - denn dann wird das Münchner St. Patrick's Day Festival gefeiert. Ab 13 Uhr tanzen Münchner Folklorevereine und Kobolde. Die kann man in diesem Jahr jedoch nur virtuell auf Youtube betrachten, denn die jährliche Parade wird durch einen Livestream des Munich Irish Network ersetzt.

Die Vorsitzende Angela Feeney vermisst das Treffen der deutsch-irischen Community sehr: Schon 2020 musste die Parade wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Umso mehr freue sie sich auf das Programm zum Feiertag des irischen Nationalheiligen. Feeney, die in Belfast geboren wurde, will mit der Parade während der Pandemie vor allem Hoffnung schenken. Grüne Kleidung vorm Bildschirm ist optional, Feeney wird auch dieses Jahr einen smaragdgrünen Schal tragen.

Viele Freiwillige haben das Programm zusammen mit dem Munich Irish Network gestaltet. Allen voran Johnny Logan, der 1980 und 1987 für Irland den Eurovision Song Contest gewann und inzwischen in der Nähe von München lebt. "Musikalisch gibt es alles von modern bis klassisch", erzählt Angela Feeney, die selbst als Opernsängerin arbeitet. Einer ihrer Gesangskollegen, der Tenor Dean Power, wird ebenfalls im Livestream zu hören sein, ebenso wie der 14-jährige Pianist Fintan Ó Donnabháin, der Stücke des irischen Komponisten John Field aufführen wird. In mehr als 30 Videobeiträgen zeigen Blaskapellen mit Dudelsack, irische Sportmannschaften und Tanzvereine wie deutsche und irische Kultur sich verbinden. Die große Zahl an Einsendungen freut die Veranstalterin sehr: "Nach dem Brexit wollen wir das Fundament der irisch-deutschen Freundschaft noch verbreitern", sagt Feeney. Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und der irische Botschafter Nicholas O'Brien werden Grußworte senden.

Vor der Pandemie war der Münchner Umzug die größte St.-Patrick's-Day-Parade auf dem europäischen Kontinent. Rund 30 000 Zuschauer säumten in den vergangenen Jahren die Leopold- und Ludwigstraße. Der Umzug gehört also zu den größten Veranstaltungen in München, und er findet vor allen anderen St.-Patrick's-Day-Paraden in anderen Städten statt. "Ich habe ein paar Freunde, die erst in München dabei sind und dann am 17. März noch mal bei ihren Eltern in Irland feiern", erzählt Angela Feeney. Dieses Jahr müssen sie dafür nicht mal ausfliegen. Auch die Paraden dort finden nur als Livestream statt.

Am eigentlichen St. Patrick's Day, dem 17. März, gibt es in München noch das sogenannte "Greening". Welche Wahrzeichen in grünem Licht erstrahlen, steht aber noch nicht fest.