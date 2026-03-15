Schon nach wenigen Metern gerät der Zug in der Kurve von der Feilitzsch- in die Leopoldstraße ein erstes Mal ins Stocken. Auch die heimlichen Stars an diesem Sonntag in der Münchner Innenstadt müssen erst einmal stehen bleiben. Zeit genug also für die unzähligen Besucherinnen und Besucher, die Handys zu zücken und von den gleichermaßen großen und anmutigen irischen Wolfshunden ein Foto zu schießen. Ihre Besitzerin hat den Hunden grüne Tücher um den Hals gelegt und hält selbst eine grüne Fahne in der Hand, während sich die Parade wieder in Bewegung setzt – passend zum 30. St. Patrick’s Day in München .

Die Innenstadt hat sich an diesem späten Sonntagvormittag aus Anlass des Gedenktages an den irischen Bischof Patrick grün gefärbt. Und St. Patrick führt in Person von Wolfgang Schramm die Parade an, die sich pünktlich um 12 Uhr Mittag von der Feilitzschstraße über die Leopold- und Ludwigsstraße Richtung Odeonsplatz in Bewegung setzt. Neben dem Heiligen marschieren die Parade Princess (Faye Marie O’Meara) und der Grand Marshal (Alison Moffat-McLynn).

Bischof Patrick, alias Wolfgang Schramm, grüßt beim Umzug die Besucherinnen und Besucher. Robert Haas

Der St. Patrick's Day ist ein Spektakel, bei dem auch die Akrobatik nicht zu kurz kommt. Robert Haas

Es ist ein vollkommen entspanntes Spektakel, das an diesem kühlen Sonntag Angaben der Polizei zufolge etwa 45 000 Menschen in die Münchner Innenstadt gelockt hat. Dicht gedrängt stehen die Besucher entlang der Route, bevölkern Balkone in der Leopoldstraße, auf den Stufen der Ludwigskirche haben es sich Schaulustige eingerichtet. Viele von ihnen haben wegen der Witterung Thermoskannen mit Tee oder Kaffee dabei.

Gary und Sam aber haben lieber zum Münchner Hellen gegriffen. Die beiden jungen Männer, natürlich mit grünen Hüten und kleinen Irland-Flaggen bestückt, sind für dieses Wochenende aus Dublin nach München gereist. Es ist nicht ihr erster Besuch in der bayerischen Landeshauptstadt, sagt Gary, sie seien schon zum Oktoberfest hier gewesen und hätten sich damals auch den Trachten- und Schützenumzug angeschaut. „Aber das hier ist noch schöner und entspannter. So viele glückliche Menschen“, sagt der junge Ire und prostet den in der Feilitzschstraße vorbeiziehenden Schülerinnen des Theresia-Gerhardinger-Gymnasiums zu. Die präsentieren in ihren blauen Kostümen als „Celtic Colleens“ ihre irischen Tanzkünste – und immer wieder brandet Applaus auf.

Insgesamt sind etwa 70 Gruppen unterschiedlichster Couleur mit nahezu 1500 Teilnehmern bei der Jubiläums-Parade dabei, und natürlich dominieren die Farben der irischen Nationalflagge – Grün, Weiß und Organe. Immer wieder erklingen aus den Lautsprechern der Gruppen irische Volkslieder, laut wird es auch, als die „Claymore Pipes and Drums München“ an den staunenden Besuchern vorbeiziehen. Die Dudelsackspieler und Trommler in ihren typischen Kilts haben sich weit über München hinaus einen Namen gemacht.

Im Kilt über die Ludwigstraße: Beim St. Patrick's Day werden Traditionen gepflegt. Robert Haas

Die Farben Irlands dominieren an diesem Sonntag die Münchner Innenstadt. Robert Haas

Es sind aber nicht nur Gruppen und Initiativen mit irischem Bezug an diesem Sonntag unterwegs. Der St. Patrick’s Day, der in München zum ersten Mal im Jahr 1996 stattfand, ist mittlerweile ein internationales, buntes Happening. Und so ziehen auch mehrere Spielmannszüge und Blaskapellen aus der Region durch die Münchner Innenstadt, der slowenische Kulturverein Lipa ist in landestypischen Trachten mit dabei, die Munich Cowboys flanieren über die Münchner Prachtstraße, Akrobatik-Gruppen zeigen ihr Können. Und natürlich fahren vorneweg wieder mehrere Pferdegespanne von Münchens noch ältester bestehender Brauerei mit allerlei Politprominenz darin. Die – in noch bestehender Hackordnung mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im ersten Gespann und Herausforderer Dominik Krause (Grüne) in dem Gefährt dahinter – biegt schließlich von der Ludwigstraße in den Oskar-von-Miller-Ring ab.

Der Zug aber bewegt sich weiter Richtung Odeonsplatz – und auf dem Weg dorthin wird am Straßenrand die Guinness-Dichte immer höher. Schließlich haben findige Geschäftsleute vor der Feldherrnhalle gleich mehrere Stände aufgebaut, an denen das für Irland so typische, dunkle Bier ausgeschenkt wird. Aber auch zu den unterschiedlichsten Food-Ständen zieht es zur Mittagszeit die Besucher.

Am Nachmittag und frühen Abend klingt der 30. St. Patrick’s Day auf dem Odeonsplatz und vor dem bayerischen Finanzministerium aus. Zwar genau so entspannt wie während des Umzugs, aber keinesfalls leise: Denn sowohl vor der Feldherrnhalle als auch dem Ministerium rocken mehrere Bands die beiden Bühnen. Darunter Project M mit Irish Rock und die Münchner Cellarfolks mit Irish Speed Rock.