Schwer zu glauben, dass es die erste Einzelausstellung von Ssirus Pakzad seit 16 Jahren ist, die unter dem Titel „Face to Face, Soul to Soul“ am 4. Oktober in der Unterfahrt eröffnet wird. Gehört der 65 Jahre alte Münchner Musikjournalist doch seit Jahrzehnten auch zu den international renommiertesten Jazz -Fotografen. Einige seiner Bilder darf man ikonisch nennen, so oft sind sie gedruckt und verbreitet worden. Seine Arbeiten zieren mehr als 200 Album- und Buchcover und waren bei 15 Ausstellungen in vier Ländern zu sehen. Aber zuletzt eben 2010, in Grünwald.

„An Angeboten hat es nicht gefehlt“, erzählt Pakzad, „aber es war keines mehr dabei, das ich mir hätte leisten können.“ Was parallel zur Entwicklung des Fotografenberufs lief. „Es gab Jahre, da hätte ich allein von der Fotografie leben können“, sagt der Vielbeschäftigte, der seit 1985 regelmäßig für Tageszeitungen wie die AZ, Fachzeitschriften wie Jazzthing, Magazine wie In München oder auch Lifestyle- und Hochglanzzeitschriften schreibt, seit 1998 Radio-Sendungen für den BR und SWR macht und auch als Moderator und Festivalleiter aktiv war. „Heute sollen Bildrechte möglichst umsonst sein, selbst die großen Zeitungen feilschen um Honorare von 50 Euro. Manchmal fragt man sich, warum man das überhaupt noch macht.“

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Über die Selbstzweifel hilft die aktuelle Entwicklung hinweg, die ihren Ausgangspunkt in einer Begegnung des Unterfahrt-Chefs Michael Stückl mit der Leiterin des Jazzfetivals Ljubljana Tina Lešničar bei einem Festival in Marokko hatte. „Die kamen irgendwie auf meine Bilder zu sprechen und haben dann beschlossen, gemeinsam etwas zu machen“, erzählt Pakzad. Man teilte sich die Kosten, sodass auch Pakzad nicht draufzahlen musste.

Und so waren während des 67. Jazzfestivals Ljubljana (das älteste kontinuierlich stattfindende Europas) im Juli und danach bis zum 13. September 45 Bilder von Pakzad in der Galerie des dortigen Kulturzentrums Cankarjev Dom zu sehen. Kuratiert von Žiga Koritnik, der darauf bestand, beide Epochen von Pakzads Arbeit zu zeigen: die klassischen Schwarz-Weiß-Fotografien der analogen Ära, und die jüngeren Bilder, bei denen auch Pakzad mit digitaler Vollformatkamera und Farbe arbeitet. „Ich war erst skeptisch, aber das ist total aufgegangen“, stellt Pakzad fest. „Ich war selbst berührt, so diesen Menschen wiederzubegegnen, die mir so viel bedeutet haben, denen ich so nahe gekommen bin. Einige sind ja auch schon tot.“

Überwältigt war Pakzad auch von der positiven Resonanz in Slowenien: „Die ganzen Fotografen dort kannten mich, ich hatte keine Ahnung, welches Ansehen ich da habe.“

Der Musiker, Komponist und Arrangeur Ibrahim Maalouf. Foto: Ssirus Pakzad

Von 4. Oktober an sind die Bilder nun in der Unterfahrt in München zu sehen. Im Vorraum die Schwarz-Weiß-Bilder in Petersburger Hängung, also dicht neben- und übereinander, die anderen im Konzertraum. Von Don Pullen (dem ältesten Bild von 1990) über Roy Hargrove, Wayne Shorter oder Erykah Badu bis zu aktuellen Farb-Porträts von Melissa Aldana oder Patricia Brennan.

Bei etwa 15 Bildern ist in der Bildunterschrift auch eine kurze Entstehungsgeschichte zu lesen. Hier kann man wohl am besten hinter die beiden Geheimnisse von Pakzads Bildern kommen: einmal die Intimität seiner Bilder. Dank des Vertrauens der Musiker zu ihm zeigten sie oft mehr von sich als üblich. Und dann Pakzads Kunst der Improvisation: „Beim Fotografieren hat mich die Technik nie besonders interessiert. Aber ich habe immer ein Gespür für Situationen und ihre Motive gehabt. Und zwar immer sehr schnell und intuitiv, ich habe selten länger als ein paar Minuten gebraucht.“ Nun ist das bis Dezember in der Unterfahrt zu bewundern. Eine besondere Heimkehr: In der alten Unterfahrt hatte Pakzad 1992 seine allererste Ausstellung.

Ssirus Pakzad: „Face To Face, Soul To Soul“, Sonntag, 4. Oktober, bis Samstag, 12. Dezember, München, Unterfahrt, Einsteinstraße 42