Zwei CSU-Lokalpolitiker aus Berg am Laim sind tätlich angegriffen worden. Der Vorfall ereignete sich, als Bezirksausschussmitglied Kathrin Schmid und Bezirksrat Jan Albat am Samstag gegen 9.25 Uhr an einem Infostand an der Kreiller-/Baumkirchner Straße standen.

Ein Fahrradfahrer beleidigte die Politiker, indem er ihnen den ausgestreckten Mittelfinger zeigte und sie als „Nazis“ beschimpfte. Dann spuckte er vor den Infostand. Der Mann soll Ende 40 sein. Er trug eine kurze Lederhose und war auf einem Fahrrad mit auffällig tiefem Sitz unterwegs.