Wahlkampf in MünchenSpuck-Attacke auf zwei Lokalpolitiker der CSU

(Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa)

Am Samstag kommt es zu einem Zwischenfall an einem Wahlkampfstand in Berg am Laim: Ein Fahrradfahrer beleidigt zwei CSU-Mitglieder. Der Staatsschutz ermittelt.

Zwei CSU-Lokalpolitiker aus Berg am Laim sind tätlich angegriffen worden. Der Vorfall ereignete sich, als Bezirksausschussmitglied Kathrin Schmid und Bezirksrat Jan Albat am Samstag gegen 9.25 Uhr an einem Infostand an der Kreiller-/Baumkirchner Straße standen.

Ein Fahrradfahrer beleidigte die Politiker, indem er ihnen den ausgestreckten Mittelfinger zeigte und sie als „Nazis“ beschimpfte. Dann spuckte er vor den Infostand. Der Mann soll Ende 40 sein. Er trug eine kurze Lederhose und war auf einem Fahrrad mit auffällig tiefem Sitz unterwegs.

Kommunalwahl im März 2026
:Oberbürgermeister in München: Diese Kandidaten stehen zur Wahl

Dieter Reiter bewirbt sich für eine dritte Amtszeit. Gegen wen tritt er an? Eine Vorstellung aller Anwärter vom Ex-Kulturminister bis zu einem Doppel-Wumms – mit einer längst überholt geglaubten Männerdominanz.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

