Nach den Sprengungen von Fahrkarten- und Zigarettenautomaten im Landkreis München hat die Polizei sieben Tatverdächtige im Alter von 17 bis 20 Jahren aus München ermittelt. Bei Durchsuchungen ihrer Wohnungen stellten die Beamten Hiebwaffen, Tatbekleidung und Bargeldbestände im mittleren fünfstelligen Bereich sicher.

Die Polizei lastet ihnen mindestens vier Fälle an: die Aufbrüche der Fahrkartenautomaten im Februar und März an den S-Bahnstationen Haar und Gronsdorf sowie an zwei Zigarettenautomaten in Heimstetten und Dornach. Alle seien bereits wegen mehrerer Delikte polizeibekannt. Hinzu kommen jetzt Anzeigen wegen des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen und Bandendiebstahls.