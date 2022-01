Sie sprayten und klebten ihre Liebesschwüre an Hauswände - denn ihre Liebe gilt ihrem Verein, dem TSV 1860 München. Bei der Polizei stießen sie allerdings auf wenig Gegenliebe. Beamte erwischten am späten Montagabend elf Ultras aus der Löwen-Fanszene in flagranti. Nach weiteren rund zehn Personen wird gefahndet.

Gegen 23.30 Uhr hatte ein unbeteiligter Zeuge in der Landwehrstraße, Ecke St.-Paul-Straße eine Gruppierung von etwa 20 Vermummten beobachtet, die Aufkleber sowie zahlreiche Graffiti an Gebäudewänden anbrachten. Noch vor Eintreffen der ersten Streife flüchteten sie.

Bei der Sofortfahndung konnten elf mutmaßliche Sprayer als Tatverdächtige ermittelt werden. Sie sind zwischen 18 und 26 Jahren alt und stammen aus München und Umgebung.