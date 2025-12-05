Bei einem großen, internationalen Musikstreamingdienst sind gerade die aufregendsten Tage des Jahres angebrochen: „Spotify Wrapped“ ist da. „Spotify zusammengepackt“ könnte man das übersetzen oder auch „Spotify eingepackt“, was insgesamt vielleicht besser zur vorweihnachtlichen Stimmung passt. Spotify Wrapped präsentiert den Nutzern in aufwendig gestalteten Grafiken und Videos ihr Hörverhalten. Also welche Musik, welche Künstler, welches Genre er oder sie 2025 am liebsten, weil am häufigsten gehört hat. Spotify zieht daraus Rückschlüsse über „musikalisches Alter“ und gleich auch über Charakterzüge.