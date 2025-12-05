Zum Hauptinhalt springen

Jahresrückblicke„Spotify Wrapped“? Her mit „München Wrapped“!

Lesezeit: 1 Min.

Es ist wieder die Zeit, in der Menschen teilen, welche Musik sie übers Jahr gehört haben.
Es ist wieder die Zeit, in der Menschen teilen, welche Musik sie übers Jahr gehört haben. (Foto: Jake Jakab/Imago)

Leute teilen gern ihre musikalischen Jahresrückblicke. Viel interessanter wäre aber doch, sein München-Verhalten tracken zu lassen.

Glosse von Christiane Lutz

Bei einem großen, internationalen Musikstreamingdienst sind gerade die aufregendsten Tage des Jahres angebrochen: „Spotify Wrapped“ ist da. „Spotify zusammengepackt“ könnte man das übersetzen oder auch „Spotify eingepackt“, was insgesamt vielleicht besser zur vorweihnachtlichen Stimmung passt. Spotify Wrapped präsentiert den Nutzern in aufwendig gestalteten Grafiken und Videos ihr Hörverhalten. Also welche Musik, welche Künstler, welches Genre er oder sie 2025 am liebsten, weil am häufigsten gehört hat. Spotify zieht daraus Rückschlüsse über „musikalisches Alter“ und gleich auch über Charakterzüge.

Zur SZ-Startseite

ExklusivSurfen auf dem Eisbach
:Die manipulierte Welle

Was über die weltberühmte Attraktion bekannt ist, stimmt offenbar nicht ganz: Die Wasserwalze entstand nicht einfach so, zumindest nicht immer. Surfer haben mit verbotenen Tricks nachgeholfen. War es das mit dem Ganzjahresspaß?

SZ PlusVon Katja Schnitzler und Sebastian Strauß

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite