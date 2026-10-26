Am vorigen Mittwoch hat der Stadtrat 1,78 Millionen Euro bewilligt, um die Münchner Olympiabewerbung voranzutreiben; obendrein genehmigte er acht zusätzliche Stellen, die von 2027 an jährlich mehr als 900 000 Euro kosten. An diesem Mittwoch soll der Sportausschuss nun eine Gebührenerhöhung für die Nutzung von städtischen Sportanlagen beschließen, die künftig jährlich etwa 1,34 Millionen Euro einbringen soll. Dieses Timing hält ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff für unglücklich. „Die zeitliche Nähe passt nicht zusammen“, sagt der als Olympia-Kritiker bekannte Ruff.

Einerseits Ausgaben für ein Spitzensportereignis, das München möglicherweise nie bekommt, und andererseits Einnahmen zulasten von Amateurklubs – auch Ruffs Stadtratskollege Arif Haidary (Die Linke) will da eine Schieflage erkennen. „Wir sind für eine Unterstützung des Breitensports“, sagt er: „Aber anstatt die Vereine zu entlasten, werden sie belastet.“

In der Beschlussvorlage für die Sitzung am Mittwoch schlägt Stadtschulrat Florian Kraus (Grüne) vor, das Nutzungsentgelt für städtische Sportanlagen generell um 50 Prozent anzuheben. Die aktuelle Gebührenordnung sei seit 2004 unverändert gültig; betrachte man die Inflationsrate in den vergangenen 22 Jahren, heißt es in der Vorlage, ergebe sich eine Steigerung von 50 Prozent.

Zu den städtischen Anlagen zählen 21 Bezirkssportanlagen, 13 Freisportanlagen, 385 Schulsporthallen, 35 Schulschwimmbäder, zwei Eis- und Funsportzentren sowie die städtischen Stadien in der Grünwalder Straße und an der Dantestraße. Beibehalten wird die Einordnung der Nutzer in drei Gruppen: gemeinnützige Sportvereine und soziale Einrichtungen; privat organisierte, aber nicht gewerbliche Gruppen sowie Privat- und Volkshochschulen; kommerzielle Anbieter.

Wichtig nicht nur für den Nachwuchs: Auf Bezirkssportanlagen wie an der Feldberstaße 65, hier mit Bundesligatrainer Manuel Baum im Jahr 2022, finden immer wieder Talentsichtungen statt. Foto: Florian Peljak

Letztgenannte zahlen die höchsten Gebühren, die Erstgenannten die niedrigsten. Für eine Dreifachhalle zum Beispiel werden einem Verein bislang 13 Euro pro Stunde in Rechnung gestellt, einem kommerziellen Veranstalter 104 Euro. Diese Beträge sollen auf 19,50 beziehungsweise 156 Euro erhöht werden. Bei einer Schulschwimmhalle steigen die Entgelte von 14 Euro pro Stunde auf 21 für Vereine und von 70 auf 105 für Gewerbetreibende. Für die überwiegend von Fußballern genutzten Bezirkssportanlagen ändern sich die Gebühren für eine Saison von 199 auf 298,50 Euro für Erwachsenenteams und von 41 auf 61,50 Euro für Kinder- und Jugendmannschaften; abgedeckt sind damit einmal Training und ein Punktspiel pro Woche.

Olympische Spiele 2036, 2040 oder 2044 : 20 Millionen Euro, damit München bei der Olympiabewerbung glänzt Der Stadtrat stellt die Weichen für den internationalen Wettbewerb und schafft acht neue Stellen. Der Zeitdruck wächst. Und Bundesfinanzminister Klingbeil wartet auf eine SMS von Markus Söder. SZ Plus Von Anna Hoben und Joachim Mölter ...

Die Initiative zur Gebührenerhöhung geht zurück auf den finanziellen Engpass der Stadt München und die Aufforderung an alle Referate, Ausgaben zu reduzieren und Erträge zu steigern. In der Beschlussvorlage sind Beispielrechnungen aufgeführt, wie hoch die Mehrkosten der Vereine ausfallen und wie sie diese auf Mitgliedsbeiträge umlegen könnten. Dabei reicht die Spanne von einem Aufschlag von etwa 6,50 Euro pro Jahr und Mitglied bei einem kleinen Fußballverein hin zu knapp 16 Euro bei einem großen Mehrspartenverein mit vierstelliger Mitgliederzahl.

Arif Haidary gibt sich nicht überzeugt. „Kleinere Vereine trifft es härter“, glaubt er: „Und am Ende bleibt die Erhöhung an den Mitgliedern hängen. Für eine vierköpfige Familie, in der jeder im Verein ist, entstehen deutlich mehr Kosten.“ Für seine Fraktion sei klar: „Wir werden den Vorschlag ablehnen. 50 Prozent Erhöhung auf einmal sind für uns nicht akzeptabel.“

Es ist eine schmerzhafte Erhöhung, gleichzeitig finde ich es angemessen. Frank Ludewig, Vorsitzender des Kreises München im Bayerischen Fußball-Verband

Ruff stört sich vor allem am Zusammenhang mit Olympia. Natürlich könne man mit leeren Kassen der Stadt argumentieren und damit, dass die Gebühren für die Sportstätten seit 2004 gleich geblieben seien: „Aber dann hätte man auch sagen müssen, wir widmen Stellen um für die Olympiabewerbung und schaffen keine neuen.“ Zudem habe man beim Bürgerentscheid vor einem Jahr versprochen, dass Olympia „positive Auswirkungen auf den Breitensport hat“, erinnert Ruff: „Das ist jetzt nicht der Fall.“

Und wie sehen das die Vertreter des Breitensports? Katharina Seßler, die Vorsitzende des Kreises München-Stadt im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV), spricht von einer „Lösung, die ich vertreten kann, wenn man bedenkt, wie die Haushaltslage der Stadt ist und was auch hätte kommen können“. Sportförderung sei eine freiwillige Leistung von Kommunen, unterstreicht sie: „Da wäre es ein Leichtes gewesen, größere Kürzungen vorzunehmen.“ Dass die Stadt nun versuche, Einnahmen zu generieren, statt Ausgaben zu streichen, hält sie für tragbar.

Auch Frank Ludewig, ihr Pendant im Bayerischen Fußball-Verband (BFV), äußert Verständnis. „Es ist eine schmerzhafte Erhöhung, gleichzeitig finde ich es angemessen“, sagt er und erklärt: „Das Sportamt hat auch sehr viel Geld investiert in die Anlagen, hat Kunstrasenplätze gebaut. Und die Gebühren sind sehr lange nicht erhöht worden.“ Hätte man stattdessen die Zuschüsse reduziert, „wären möglicherweise Sportbetriebspauschalen und weitere Förderleistungen weggefallen“, vermutet Ludewig: „Das wäre insbesondere für die besitzenden Vereine schwierig geworden.“

Es hätte also schlimmer kommen können für die Sportvereine, darin sind sich Seßler und Ludewig einig. „Die Sportförderung bleibt jetzt unangetastet, im Gegenzug wird das Nutzungsentgelt erhöht“, resümiert der Fußballfunktionär: „Ich sehe das moderat.“