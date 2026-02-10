Sportpsychologe bei Olympia„Wer das lernt, erarbeitet sich einen Vorteil“

Während der Olympischen Winterspiele hat Tom Kossak seinen Arbeitsplatz gut 250 Kilometer nach Süden verlegt. Statt in seinem Münchner Unternehmen „Sportpsychologie München“ arbeitet er nun mehr als zwei Wochen lang in Livigno, dem Austragungsort der olympischen Snowboard- und Freeski-Wettbewerbe. Kossak, der vom Handball kommt, ist Diplom-Psychologe, Systemischer Therapeut und promovierte an der TU München zum Thema „Selbstzugang unter Belastung und Stress“ im Bereich der Neuroendokrinologie und Stressforschung.