Viele Anlagen sollen in den nächsten Jahren saniert werden. Doch nicht überall gehen die Planungen voran. Für notwendige Arbeiten an mehreren prominenten Sportstätten fehlt der Stadt das Geld.

Von Heiner Effern, Joachim Mölter

Seit Kurzem ist es offiziell: In München leben mehr als 1,6 Millionen Menschen. Die Politik will für die stetig wachsende Zahl von Einwohnern nicht nur Kita-, Schul- und Arbeitsplätze bieten, sondern auch umfangreiche Sportmöglichkeiten. Viele städtische Anlagen sind jedoch in ein Alter gekommen, in dem sie dringend einer Sanierung bedürfen. Dafür hat der Stadtrat ein Sportbauprogramm mit mehr als 100 Millionen Euro aufgelegt. Jeweils zum Ende des Jahres geben das Referat für Bildung und Sport (RBS) und das Baureferat einen Überblick, wie es mit den Planungen und Arbeiten vorangeht.