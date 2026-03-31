München liebt die Berge – aber wetterfeste Jacke, Klettergurt und Steigeisen werden seltener gekauft als früher. Anspruchsvolle Touren haben Konkurrenz bekommen: „Laufen, Radfahren, Schwimmen“, sagt Rainer Angstl, Geschäftsführer des Sporthauses Schuster, und mustert zufrieden die neue Rennradwelt im Untergeschoss: weiß glänzende Helme, Radschuhe, dazu Trikots in Pastelltönen.