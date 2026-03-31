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SportfachhandelWarum große Sportmarken wie Adidas verstärkt in Münchens Innenstadt drängen

Lesezeit: 5 Min.

Sport Schuster bietet unterschiedliche Sortimente an, die eher hochpreisig sind. Damit ist der Händler eine Ausnahme unter den Mono-Stores in der Münchner Innenstadt.
Sport Schuster bietet unterschiedliche Sortimente an, die eher hochpreisig sind. Damit ist der Händler eine Ausnahme unter den Mono-Stores in der Münchner Innenstadt. Wolfgang Maria Weber/Imago

Einstige Institution wie Sport Scheck sind weg, dafür kommen immer mehr Markenstores. Wie der Sporthandel sich gerade wandelt – und ein Traditionsgeschäft der Entwicklung trotzt.

Von Catherine Hoffmann

München liebt die Berge – aber wetterfeste Jacke, Klettergurt und Steigeisen werden seltener gekauft als früher. Anspruchsvolle Touren haben Konkurrenz bekommen: „Laufen, Radfahren, Schwimmen“, sagt Rainer Angstl, Geschäftsführer des Sporthauses Schuster, und mustert zufrieden die neue Rennradwelt im Untergeschoss: weiß glänzende Helme, Radschuhe, dazu Trikots in Pastelltönen.

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