München liebt die Berge – aber wetterfeste Jacke, Klettergurt und Steigeisen werden seltener gekauft als früher. Anspruchsvolle Touren haben Konkurrenz bekommen: „Laufen, Radfahren, Schwimmen“, sagt Rainer Angstl, Geschäftsführer des Sporthauses Schuster, und mustert zufrieden die neue Rennradwelt im Untergeschoss: weiß glänzende Helme, Radschuhe, dazu Trikots in Pastelltönen.
SportfachhandelWarum große Sportmarken wie Adidas verstärkt in Münchens Innenstadt drängen
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Einstige Institution wie Sport Scheck sind weg, dafür kommen immer mehr Markenstores. Wie der Sporthandel sich gerade wandelt – und ein Traditionsgeschäft der Entwicklung trotzt.
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