Wegen Dauerregens kann das Münchner Sportfestival am Königsplatz nicht wie geplant ablaufen – nur zwei Veranstaltungen werden wohl stattfinden können: der Slackline-Wettbewerb sowie der Ninja-Wettkampf „Minga Warrior“. Dies teilte die Pressesprecherin des Festivals auf Anfrage der SZ am Sonntagvormittag mit.

Beim „Munich International Speedline Masters“ messen sich einige der besten Slackliner der Welt. Der Wettbewerb hat laut Veranstalter gegen Mittag begonnen. Der „Minga Warrior“ ist Europas größter Ninja-Wettkampf, bei dem Teilnehmer einen Hindernisparcours bewältigen müssen. Dieser Wettbewerbe werde im Laufe des Nachmittags beginnen, sobald der Regen aufhöre, so die Sprecherin weiter.

Noch am Morgen hatte die Stadt das Sportfest, zu dem Tausende Besucherinnen und Besuchern erwartet wurden, wegen einer amtlichen Wetterwarnung auf dem Königsplatz kurzfristig abgesagt. Die Sicherheit sei nicht mehr gegeben, teilte das Referat für Bildung und Sport am Sonntag mit. Man habe sich deswegen noch am Morgen für die Absage entschieden, entschied sich dann aber im Laufe des Tages, noch zwei Wettbewerbe abzuhalten.

Der Deutsche Wetterdienst warnt auf seiner Website vor Dauerregen in München. Niederschlagsmengen zwischen 30 und 40 Litern pro Quadratmeter seien von Samstag 14 Uhr bis Sonntag 14 Uhr zu erwarten. Einen Ausweichtermin für das Sportfestival gebe es aus organisatorischen Gründen „leider nicht“, so die Stadt.

Wegen der schlechten Wetteraussichten wurde zudem das Bühnenprogramm in der Fan-Zone im Olympiapark abgesagt, wie ein Sprecher des Olympiaparks mitteilte. Die Stände blieben geschlossen, eine EM-Übertragung hätte allerdings ohnehin nicht stattgefunden – am Sonntag ist bei der EM kein Spiel angesetzt. Am Montag soll das Programm wie geplant ab 13 Uhr wieder stattfinden.

Beim nächsten EM-Spiel in München zwischen Frankreich und Spanien soll am Dienstag das Olympiastadion geschlossen bleiben. Bei den Verantwortlichen geht man davon aus, dass die Kapazität in der Fan-Zone ausreiche.