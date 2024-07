Es hätte ein Sportfest mit Tausenden Besucherinnen und Besuchern werden sollen, doch wegen einer amtlichen Wetterwarnung sagt die Stadt München das geplante Sportfestival auf dem Königsplatz kurzfristig ab. Die Sicherheit sei nicht mehr gegeben, teilte das Referat für Bildung und Sport am Sonntag mit. Man habe sich deswegen noch am Morgen für die Absage entschieden.

Der Deutsche Wetterdienst warnt auf seiner Website vor Dauerregen in München. Niederschlagsmengen zwischen 30 und 40 Litern pro Quadratmeter seien von Samstag 14 Uhr bis Sonntag 14 Uhr zu erwarten.

Einen Ausweichtermin für das Sportfestival gebe es aus organisatorischen Gründen „leider nicht“, so die Stadt. Sollte der Regen am Nachmittag nachlassen, solle zumindest der „Minga Warrior“-Contest – Europas größter Ninja-Wettbewerb – am Königsplatz stattfinden.

Wegen der schlechten Wetteraussichten wird zudem das Bühnenprogramm in der Fan-Zone im Olympiapark abgesagt, wie ein Sprecher des Olympiaparks mitteilte. Die Stände blieben geschlossen, eine EM-Übertragung hätte allerdings ohnehin nicht stattgefunden – am Sonntag ist bei der EM kein Spiel angesetzt. Am Montag soll das Programm wie geplant ab 13 Uhr wieder stattfinden.

Beim nächsten EM-Spiel in München zwischen Frankreich und Spanien soll am Dienstag das Olympiastadion geschlossen bleiben. Bei den Verantwortlichen geht man davon aus, dass die Kapazität in der Fan-Zone ausreiche.