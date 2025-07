Die beiden Männer sind nicht wegen der Waffen da. Also nicht, weil die Axt zum Beispiel, die am Buhurt-Stand ausgestellt ist, wirklich gefährlich wäre. Wobei das Ansichtssache ist. Auf den ersten Blick jedenfalls ist Benjamin Slavik ein einwandfreier Ritter in seiner 40 Kilogramm schweren Rüstung. Er erklärt den beiden jungen Männern vom Ju-Jutsu des Polizeisportvereins, die nebenan ihren Stand haben, wie Buhurt geht. Zeigt auf einen Bildschirm, darauf sieht man in einem Video Menschen in Rüstungen aufeinander eindreschen. Es sei das „wohl größte Event dieser Art“ gewesen, 150 gegen 150 Kämpfende der Sportart Buhurt, in München vom Verein Sword Gym angeboten. Die Regeln: Hauen und Stechen, und wer mit mehr als zwei Punkten den Boden berührt, ist raus.

Slavik, ein Mann mit Wrestler-Figur, erklärt, dass man schon regelmäßig auch blaue Flecken nach einem Kampf davontragen würde, es aber weniger Verletzungen als zum Beispiel beim Fußball gebe. Normalerweise kämpft man auf einem rechteckigen und mit Holzbalken umzäunten Feld namens List fünf gegen fünf. Auch Frauen, und da unterscheide sich der Sport von seinem historischen Vorbild, sagt Slavik.

Die Waffen wie Schwerter oder Äxte müssen eine Mindestdicke an ihren Kanten haben, damit nichts passiert. Gerade hat sich Slavik bei einem Schmied eine Rüstung bestellt nach seinen Maßen, kostet 5000 Euro. Da gibt es Sportarten an diesem Sonntag auf dem Königsplatz, die deutlich günstiger sind, aber mutmaßlich ebenso spannend.

Doch, das ist auch eine Sportart, die man in München betreiben kann. Sie nennt sich Buhurt und man kämpft mit entschärften Waffen und jeweils mit einer 40-Kilo-Rüstung. (Foto: Robert Haas)

Europameister Semjon Szillat zeigt das Skimboarding. (Foto: Robert Haas)

Am anderen Ende des auf den Wiesen restlos belegten Areals gibt es einen 15 Meter langen Swimmingpool, allerdings nur pfützenhoch mit Wasser gefüllt. Hier wird Skimboarding betrieben. Eine Sportart, bei der die Athletin oder der Athlet ein Board, das einem Skateboard ohne Rollen ähnelt, selbst aufs Wasser wirft, hinterherläuft, aufspringt und dann einen Trick versucht, wie etwa den, das Brett einmal unter sich während eines Sprunges um 360 Grad zu drehen. Gerade rutscht eine blonde junge Frau über das Wasser, zeigt formvollendet, wie so ein Hüpfer geht, und eine Passantin merkt dazu im Vorbeigehen an: „Sieht ganz leicht aus.“ Das ist die Kunst an jedem Stand hier: Das Schwere leicht aussehen lassen. Das fasziniert, das begeistert die Kinder und Erwachsenen dann vielleicht auch so sehr, dass sie mal vorbeikommen bei einem der Vereine, die sich an diesem Sonntag vorstellen.

Steckenpferd-Reiten ist für manche Münchnerinnen und Münchner ein neues Steckenpferd. (Foto: Robert Haas)

Etwa auch beim Steckenpferd-Reiten nebenan. Ein Vater sieht seiner Tochter im Kindergartenalter zu, wie sie konzentriert mit einem Steckenpferd zwischen den Beinen über die Wiese hopst – und soll es dann nachmachen, sagt die Trainerin. Der Blick des Vaters ist eindeutig: Hier glaubt jemand, dass es sich um ein Spiel und keinen Sport handelt, und um einen Scherz der Trainerin. Bis er auf Gino steigt, jedes Steckenpferd hat selbstverständlich einen Namen, und erst einmal alles falsch macht. „Eine Hand an den Stecken, den linken Arm abwinkeln“, lautet das harsche Kommando. Die Trainerin trabt grazil vor, der Papa stampft hinterher. Dann doch besser den Profis zusehen wie beim kleinen Court der Floorballer, einer Art Eishockey auf dem Trockenen.

Oder sich mit interessanten Informationen eindecken wie bei den Freestyle-Frisbee-Spielern. Frisbee ist ja nicht gleich Frisbee, seit das Spiel in den Fünfzigerjahren in den USA erfunden wurde. Damals kauften sich Studenten in New Haven regelmäßig Kuchen bei der Bäckerei Frisbie's-Pies, wie auf einer ausgestellten Kuchenform noch gut zu lesen ist. Nach dem Verzehr des Kuchens blieben die Bleche übrig und ihr Potenzial als weitreichende Wurfgegenstände war schnell entdeckt.

„In Amerika gab es zwischenzeitlich Meisterschaften mit bis zu 40 000 Zuschauern“, sagt einer vom Stand. Heute gibt es in München diverse Unter-Spezies der Urform, die auch an diesem Tag auf dem Königsplatz zu sehen sind. Frisbee-Golf, bei dem man die Scheibe in ein Ziel werfen muss, Ultimate Frisbee, bei dem Mannschaften auf Tore und gegeneinander spielen, und Frisbee Freestyle, bei dem die Athletinnen und Athleten Tricks zeigen wie beim Jonglieren.

Am Stand der Freestyle-Frisbee-Spieler: eine originale Kuchenform aus den USA der Bäckerei Frisbie's Pies, die als Ur-Frisbee gilt. (Foto: Robert Haas)

Der Sonntag auf dem Königsplatz ist erfüllt von wuseligem Staunen. Auf den Stufen vor der Antikensammlung wird zum Beispiel im Minutentakt applaudiert, wenn die Slackline-Profis aus Spanien wieder einen ihrer sogenannten Runs gezeigt haben. Wenn sie auf einem gespannten Band immer wieder wie auf einem Trampolin hochspringen, auf den Füßen oder auf dem Bauch landen, wieder hochgeworfen werden und etwa einen Salto machen samt sicherer Landung auf dem zigarettenschachtelbreiten Band.

Spektakulär ist das eine, beim Stand des Irish Folk Pub-Dartclubs aus München ist es eher informativ. Konstantin Kretschmer berichtet, die Zahl der Spieler steige durch den allgemeinen Darts-Boom, München sei aber keine wirkliche Hochburg, „höchstens in Oberbayern“. Neben ihm wirft ein Mann auf eine Scheibe, allerdings mit einer Bewegung, die eher ans Hammerwerfen erinnert. Tipp vom Profi Kretschmer: „Die Wurfbewegung möglichst nur aus dem Arm, nicht aus Schulter und Oberkörper.“ Und so wird probiert und gezeigt an diesem Tag. Flyer werden verteilt und gehortet, jeder Gast bewegt sich, ob groß oder klein, und wenn es nur an den Werbeständen oder beim Drehen der verschiedenen Glücksräder ist.