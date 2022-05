Von Niccolò Schmitter

Es wirkt fast gestellt, so wie sich die jungen Sportlerinnen und Sportler den verschiedensten Tätigkeiten in den Hallen hingeben. Basketball, Bouldern, Tanzen, sogar Spikeball: Während in den Gängen Menschen in eleganter Abendkleidung die Eröffnung des neuen Sport-Campus der Technischen Universität (TU) feiern, erschaffen die Studierenden drumherum eine fast olympische Atmosphäre. Gestellt ist hier freilich nichts. Für die jungen Frauen und Männer ist es ein ganz normaler Montag auf ihrem Campus im Olympiapark. Eher peinlich berührt sind sie, wenn Leute im Anzug vorbeischlendern und ihnen beim Sporteln zuschauen.