Traditionshaus in München

Von Uwe Ritzer

Da war zum Beispiel die Sache mit den drei Ferkeln im Schaufenster. Nullkommanix waren sie Stadtgespräch, allein schon, weil man kleine Schweine nicht in der Auslage eines Sportgeschäftes mitten in München vermutet. "Ein Silvesterscherz besonderer Art" sei das, klärte die Abendzeitung ihre Leserschaft auf. Sorgen müsse sich niemand um die Tierbabys, denn die seien auf viel Stroh und mit ausreichend Nahrung in einer klimatisch perfekten Box untergebracht. Eine Woche verbrachten die Ferkel im Schaufenster, daneben ein Schild: "Wenn Sie Mitleid mit uns haben... entsagen Sie dem Schweinebraten."