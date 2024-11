Von Joachim Mölter

Im Grunde hätte das Timing nicht besser sein können für Florian Kraus, den für Sport zuständigen Referenten der Stadt München: Just bevor die amerikanische Football-Profiliga NFL am Sonntag ihr zweites Gastspiel gibt mit dem Duell der New York Giants und der Carolina Panthers, hatte Kraus erneut einen Antrag in den Sportausschuss des Stadtrats eingebracht, Überschrift „Strategie der Landeshauptstadt München für den Umgang mit Sportgroßereignissen“. Ziel: sicherzustellen, dass München Schauplatz von attraktiven internationalen Sportevents bleibt.