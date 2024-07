Unter freiem Himmel das Tanzbein schwingen? In München kein Problem. Die Palette reicht von bayerischem Linedance über Tango bis hin zu exotischen uigurischen Tänzen. Die Kurse finden die ganze Woche in den Parkanlagen Ostpark und Westpark statt. Spannend ist auch das „Silent Disco Groove“ immer mittwochs ab 19 Uhr auf der Wiese der Alten Pinakothek und im Alten Botanischen Garten (dienstags ab 19 Uhr), bei dem man zu Musik über Kopfhörer tanzt – die einfachste Tanzstunde der Welt. Die Tanzbegeisterten finden über Facebook-Gruppen zusammen und treffen sich im Hofgarten sowie an den Pinakotheken für gemeinsame Tanzabende. Diese Treffen sind offen für alle, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Die Teilnehmer tanzen zu einer Vielfalt von Musikstilen wie Salsa , Swing, Tango und freiem Tanz. Besonders abends an der Pinakothek entsteht durch die laute Musik und die beleuchtete Kulisse eine außergewöhnlich lebendige Atmosphäre. Eine schöne Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen, die Freude am Tanzen zu teilen und unter freiem Himmel das besondere Münchner Ambiente zu genießen.

Trimmen, skaten, balancieren

Detailansicht öffnen Das macht Muckis: Auf der Bewegungsinsel im Münchner Olympiapark hangeln sich Sportbegeisterte von Sprosse zu Sprosse. (Foto: Florian Peljak)

Münchens Sportplätze bieten weit mehr als nur Fußball. Skateboarder und BMX-Fahrer kommen im Hirschgarten voll auf ihre Kosten. Diese umfangreiche Skateanlage bietet verschiedene Rampen, Bowls und Rails, die sowohl Anfänger als auch Profis herausfordern. Mit einer Fläche von 3000 Quadratmetern ist sie eine der größten und vielseitigsten Anlagen in München, perfekt für Tricks und Stunts aller Schwierigkeitsgrade. Ein weiteres Highlight ist die „Rote Stadt“ im Olympiapark, ein einzigartiger Bereich, der speziell für Parkour und Freerunning entworfen wurde. Diese Anlage hat zahlreiche Hindernisse wie Mauern, Stangen und Plattformen, die perfekte Trainingsbedingungen für alle Parkour-Enthusiasten bieten. Und dann gibt es noch die Trimm-dich-Pfade, die vor allem in den Siebzigerjahren ihre Blütezeit erlebten und heute ein Revival feiern. Der Luitpoldpark etwa bietet auf seinem Trimm-dich-Pfad zahlreiche Stationen für ein abwechslungsreiches Workout im Freien. Hier können Fitness-Enthusiasten an verschiedenen Geräten Kraft und Ausdauer trainieren. Auch die Isarauen bieten einen Parcours, den Fitness-Parcours „Isarauen“. Der liegt in Untergiesing östlich der Isarauen, in der Nähe des Freibadbächls und des Entenweihers. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man ihn unter anderem zu Fuß von den Haltestellen Candidplatz (U1) oder Brudermühlstraße (U3).

Rückenmuskeln, stramme Wadln

Detailansicht öffnen Wer stramme Waden hat, hält beim Tanzen auf dem Oktoberfest länger durch: Beim Wiesn-Wadl-Workout wird die Beinmuskulatur gestärkt. (Foto: Catherina Hess)

Das Wiesn-Wadl-Workout im Westpark immer donnerstags, 18 Uhr, ist ein intensives Training, das die Beinmuskulatur stärkt und auf die Wiesn-Saison vorbereitet. Hier wird mit speziellen Übungen die Wadenmuskulatur trainiert, damit man die anstrengenden Tage auf der Wiesn durchsteht, ohne aus der Lederhose zu kippen. Apropos: Es gibt tatsächlich ein sogenanntes Lederhosentraining, immer montags ab 19 Uhr im Olympiapark, hier wird funktionales Training mit Spaß kombiniert. Im Westpark, Luitpoldpark und Ostpark gibt es Rückenfitness-Kurse, die speziell darauf abzielen, Rückenproblemen vorzubeugen oder sie zu lindern. Ein weiteres Highlight ist „energyM“, ein Workout, bei dem bewusst auf die Atemtechnik geachtet wird und das dreimal pro Woche im Luitpoldpark, am Lerchenauer See und im Westpark stattfindet. Wer eine Mischung aus Musik, Bewegung und Kraft sucht, sollte um 18 Uhr bei „Strong Nation“ im Aubinger Ostpark vorbeischauen – hier wird zu rhythmischen Beats der ganze Körper trainiert – perfekt für alle, die ihre Fitness auf das nächste Level bringen möchten.

Yoga, Zen und Pilates

Detailansicht öffnen Inmitten der Natur den Geist zur Ruhe zu bringen: Yoga und Pilates werden in einigen großen Stadtparks angeboten. (Foto: Catherina Hess)

Yoga und Pilates werden in München die ganze Woche über in den meisten größeren Stadtparks angeboten, um inmitten der Natur den Geist zur Ruhe zu bringen. So werden donnerstagmorgens „Yoga und Meditation“ im Ostpark praktiziert, für einen entspannten Start in den Tag. Auch im Rosengarten wird meditiert. Der Riemer- und der Luitpoldpark verwandeln sich in Zentren für Pilates-Enthusiasten. Die Work-outs sind für alle Fitnesslevel geeignet, auch Anfänger können hier lernen, wie man den Körper dehnt, stärkt und die innere Balance findet. „Yoga nebenan“ bringt Yoga und Pilates direkt in die Viertel wie das Lehel und das Werksviertel. Die Indoor-Stunden sind kostenpflichtig, allerdings mit einer Ausnahme: Unter dem Motto „Gib, was für dich geht!“ werden alle Stunden draußen auf Spendenbasis angeboten.

Auch gibt es mehrere Qi-Gong-Angebote in der Stadt. Qi Gong ist eine traditionelle chinesische Praxis, die sanfte Bewegungen, Atemübungen und Meditation kombiniert, um die innere Energie zu harmonisieren und Körper und Geist in Einklang zu bringen. Und das geht sogar mitten in der Stadt: Direkt vor dem Rathaus wird mittwochs früh ab 8 Uhr Qi Gong praktiziert, bei dem jeder in Alltagskleidung und ohne Gymnastikmatte mitmachen kann.

Bewegung in und am Wasser

Detailansicht öffnen Der Feringasee lässt sich natürlich nicht mit dem Meer vergleichen – aber auch hier kommen im Sommer viele Windsurfbegeisterte her. (Foto: Robert Haas)

Für Wasserratten gibt es auch in München viele Möglichkeiten. Die Isar selbst hat wenig wirklich schwimmbare Passagen und eignet sich eher für kurze Abkühlung an heißen Tagen, etwa am Eiskanal oder am Flaucher. Der Lerchenauer See ist einer der kleinsten und ältesten Badeseen im Norden Münchens. Er liegt in der Nachbarschaft des Fasaneriesees. Auf den schönen Liegewiesen tummeln sich an heißen Tagen viele Münchnerinnen und Münchner. Etwas außerhalb von München, aber immer noch gut mit dem Fahrrad erreichbar, bietet etwa der Feringasee zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Mit großen Grünflächen, Beachvolleyballplätzen und einem Kiosk ist er ein beliebtes Ziel – auch wenn es an sonnigen Wochenenden ziemlich voll werden kann. Auch der Riemer See ist beliebt wegen seiner guten Wasserqualität und den vielen schattigen Plätzen unter Bäumen. Im Osten der Stadt bietet er mit seinem breiten Kiesstrand und dem türkisfarbenen Wasser eine ideale Umgebung für Langstreckenschwimmer. Hier kann man entspannt seine Bahnen ziehen und sich anschließend auf der großen Liegewiese unter der Sonne erholen. Der Langwieder See im Nordwesten ist ein weiterer Favorit für sportliche Schwimmer. Mit genügend Platz für ausgedehnte Schwimmeinheiten und einer weitläufigen Liegewiese bietet auch er die perfekte Kombination aus Sport und Entspannung.

Laufen, Joggen, Entdecken

Detailansicht öffnen In München gibt es unzählige schöne Strecken zum Laufen, wie hier an der Isar entlang und über den Flauchersteg. (Foto: Robert Haas)

Joggen ist in München besonders beliebt, und es gibt zahlreiche Gruppen, die sich über Facebook organisieren. Gruppen wie Laufen mit Freu(d)en in München bieten regelmäßige Lauftreffs für verschiedene Fitnesslevel an. Diese Gruppen sind ideal für diejenigen, die Motivation und Gesellschaft beim Joggen suchen. Viele schöne Joggingrouten führen durch den Englischen Garten, die Isarauen und den Olympiapark. Im Englischen Garten kann man entlang des Eisbachs laufen und dabei die Surfer beobachten. Die Isarauen bieten eine naturnahe Joggingstrecke entlang des Flusses, wo man auf Schotterwegen durch die Auenlandschaft läuft. Der Olympiapark mit seinen weitläufigen Wegen und der beeindruckenden Architektur ist ebenfalls beliebt.

Infos zu Fitnessangeboten in München unter anderem unter Fit im Park - Muckis for free