Für München wird es ein sportlicher Sommer. Im August jähren sich die Olympischen Spiele von 1972 zum 50. Mal. Sagenhafte Erinnerungen werden dann wieder hervorgeholt: wie Mark Spitz sich in der Olympiaschwimmhalle zu sieben Goldmedaillen pflügte; wie die 16-jährige Ulrike Meyfarth überraschend 1,92 Meter überwand und damit einen Weltrekord aufstellte; wie der Ringer Werner Dietrich, der "Kran von Schifferstadt", für einen Moment der Schwerkraft trotzte und einen fast 200 Kilogramm schweren Kontrahenten schulterte und auf die Matte schmetterte; oder wie sich die 1,55 Meter kleine Olga Korbut mit ihren zwei Zöpfen und ausdrucksstarken Darbietungen in die Herzen des Münchner Publikums turnte.

Doch München blickt in diesem Sommer nicht nur auf ein vergangenes Sportereignis zurück, in der Stadt werden wohl auch neue Bestleistungen und Rekorde erzielt. Denn in 100 Tagen finden die European Championships statt. Vom 11. bis zum 21. August kämpfen Athletinnen und Athleten in neun olympischen Sportarten um Europameistertitel und Medaillen: in der Leichtathletik, im Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen. Mein Kollege Joachim Mölter war an diesem Dienstag bei einer Veranstaltung im Olympiapark dabei und hat aufgeschrieben, was die Münchnerinnen und Münchner bei den European Championships erwartet.

Das Besondere: Die Wettbewerbe werden fast ausschließlich in den Original-Wettkampfstätten von 1972 ausgetragen. Eine schönere Feier kann es in diesem Olympia-Jubiläumsjahr nicht geben: Das Publikum kann bei den Wettkämpfen in Erinnerungen an die Spiele 1972 schwelgen, während die Athletinnen und Athleten zugleich neue erinnerungswürdige Sportmomente schaffen.

Rätsel um Schuhbeck und die Millionen Der Steuerfall des 73-jährigen Starkochs wird nach seiner Pleite immer undurchsichtiger: Wo soll das viele Geld geblieben sein, um das der Prominentenfreund und Küchenstratege das Finanzamt angeblich geprellt hat? (SZ Plus)

Die "Kellerkinder" aus dem Willi-Graf-Gymnasium Die Schwabinger Schule platzt aus allen Nähten, die gesamte Oberstufe muss deshalb den Großteil des Tages bei wenig Tageslicht und geringen Temperaturen verbringen. Elternbeirat und Schulleitung schlagen jetzt Alarm.

Giesing streitet über die Würfel Bei einem Bürgerworkshop äußern viele Nachbarn Zweifel an den Plänen fürs Candid-Tor. Sie fürchten Gentrifizierung, Schattenwurf und eine Beeinträchtigung ihres Ausblicks.

Mit dem Blick aufs Smartphone steigt das Risiko Knopf im Ohr, Handy in der Hand: Digitale Ablenkungen nehmen zu - und sind immer wieder schuld an Unfällen. Doch Unglücksursachen werden bislang nicht gezielt erfasst. Woran liegt das? (SZ Plus)

So soll das neue Hospiz für München aussehen Das Büro Allmann Wappner gewinnt den Wettbewerb für den Neubau in Giesing. Der Entwurf sei einladend und helfe, das Thema Sterben zu enttabuisieren, loben die Initiatoren.

Der Locus wird wieder zum stillen Örtchen Mit dem Kulturprogramm an einem ehemaligen Toilettenhäuschen in Haidhausen ist nach nur einem Jahr wieder Schluss. Die Initiatoren beklagen den zu hohen bürokratischen Aufwand.

Was die Stadt im vierten Schulbauprogramm plant Modernisierung, Erweiterung, Neubau - 95 Projekte im Bildungsbereich hat der Stadtrat bereits beschlossen, die Kosten dafür liegen bei 7,25 Milliarden Euro. Und die Planungen für weitere Schulgebäude laufen.

