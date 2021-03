Prozess in München

Von Stephan Handel

Es war ein durchaus größeres Wirte-Rücken in der Münchner Innenstadt vor gut einem Jahr: Paul Pongratz, der seit 1985 das Hackerhaus betrieb, wollte sich in den Ruhestand zurückziehen. Für ihn sollte Lorenz Stiftl die Traditionsgaststätte in der Sendlinger Straße übernehmen. Denn an Stiftls "Zum Spöckmeier" in der Rosenstraße hatte Arabella Schörghuber Interesse angemeldet, Wiesnwirtin im "Winzerer Fähndl" und Chefin in der Grünwalder Einkehr. Doch dann kam Corona - und Wirtshäuser waren plötzlich keine Stätten der Geselligkeit mehr, sondern Kostenvernichter. Mit wie viel Glück Arabella Schörghuber im Spöckmeier einem Desaster entging, das zeigte sich jetzt am Rande eines Prozesses am Landgericht.

Die Gastronomin hatte nämlich schon begonnen am neuen Projekt zu arbeiten. Dazu hatte sie unter anderem einen Vertrag mit einem Berater geschlossen, am 20. Februar 2020. Dieser sollte ihr bei der Personal-Rekrutierung helfen und dafür 150 000 Euro erhalten, verteilt auf drei Tranchen. Als aber klar war, dass es nicht so bald losgehen würde im neuen Domizil, da kündigte Schörghuber den Vertrag. Das sah der Berater nicht ein, er klagte auf wenigstens ein Drittel des vereinbarten Honorars - denn er habe ja schon Arbeit geleistet. Schörghuber hielt dagegen, dass es genau zwei Treffen gegeben habe, Gesamtdauer: acht Stunden, das hätte einen schönen Stundenlohn von fast 20 000 Euro ergeben.

Der Richter machte ihr in der Verhandlung schnell klar, dass es nicht um Arbeitsstunden, sondern um ein Pauschal-Honorar ging. Damit konnte es losgehen mit dem Geschacher: 10 000 Euro hatte Schörghuber schon vergleichsweise angeboten, der Anwalt des Beraters meinte, "40 plus wär ok". Sein Kollege auf der Schörghuber-Seite erhöhte auf "33 000 netto", ein Vorschlag, der auch das Gefallen des Richters fand. Der Klägervertreter wollte dann 35 000 Euro netto plus die Teilung der Gerichtskosten, nach längerer Beratung stimmte Schörghuber zu. Das bedeutet für sie: die Vergleichssumme plus die Mehrwertsteuer, also 41650 Euro, sowie die Hälfte der Gerichtskosten, noch einmal gut 5000 Euro.

Anzunehmen ist, dass das immer noch weniger Geld ist, als sie für den Spöckmeier seit vergangenem März hätte bezahlen müssen, wenn sie seinerzeit vor dem Lockdown den Pachtvertrag schon unterschrieben hätte. Hat sie aber nicht, und so verließ sie den Gerichtssaal offensichtlich recht entspannt. Das Haus in der Rosengasse wird nun erst einmal vom Besitzer grundsaniert, und Schörghuber steht sozusagen in den Startlöchern: "Ich bin zuversichtlich, den Spöckmeier am 1. Dezember 2021 eröffnen zu können."