Zum Hauptinhalt springen

Besonderer Laden im Münchner RathausComics unterm Büro des Oberbürgermeisters

Lesezeit: 3 Min.

Michael Khambekar in seinem Comicladen „Spendid Comics“ im Münchner Rathaus mit der MAD-Figur Alfred E. Neuman.
Michael Khambekar in seinem Comicladen „Spendid Comics“ im Münchner Rathaus mit der MAD-Figur Alfred E. Neuman.
Foto: Robert Haas

Seit Januar hat München einen Comic-Laden im Rathaus, unterstützt vom Kulturreferat. Warum der Standort ein Statement für die hierzulande oft unterschätzte Kunstform ist und was Comic-Fans in den nächsten Monaten erwartet.

Interview von Sabine Buchwald

SZ bei Google bevorzugen

Seit Anfang des Jahres gibt es den Laden Splendid Comics an einem der prominentesten Orte der Stadt: in den Arkaden des Rathauses direkt am Marienplatz. Inhaber ist Michael Khambekar. Er hat BWL studiert und ist in der Münchner Comic-Szene bestens vernetzt. Das sind gute Voraussetzungen, dennoch ist es immer ein Risiko, ein Spezialgeschäft zu eröffnen. Am Telefon klingt der 45-Jährige sehr vergnügt.

Zur SZ-Startseite

Bäckerei-Chef Rischart über München
:„Ich frage mich schon, wie die Innenstadt in zehn Jahren aussehen wird“

Magnus Müller-Rischart über das Münchnerische, um das er sich sorgt, den Bedarf an Sandwiches, die umsatzschwächsten Tage der Woche – und über die Frage, wie man seinen Namen richtig ausspricht.

SZ PlusInterview von Sabine Buchwald

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite