Seit Januar hat München einen Comic-Laden im Rathaus, unterstützt vom Kulturreferat. Warum der Standort ein Statement für die hierzulande oft unterschätzte Kunstform ist und was Comic-Fans in den nächsten Monaten erwartet.

Seit Anfang des Jahres gibt es den Laden Splendid Comics an einem der prominentesten Orte der Stadt: in den Arkaden des Rathauses direkt am Marienplatz. Inhaber ist Michael Khambekar. Er hat BWL studiert und ist in der Münchner Comic-Szene bestens vernetzt. Das sind gute Voraussetzungen, dennoch ist es immer ein Risiko, ein Spezialgeschäft zu eröffnen. Am Telefon klingt der 45-Jährige sehr vergnügt.