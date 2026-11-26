An welchem Tag genau Karl Ederer das allerletzte Mal die Türen des Ederers aufsperren wird, das weiß er noch nicht: vielleicht schon Ende des Jahres, vielleicht auch erst Mitte Januar. Nur so viel ist sicher: „Am 1. Februar bin ich nicht mehr da.“ Nach mehr als fünf Jahrzehnten am Herd verabschiedet sich der 71-jährige Spitzenkoch in den Ruhestand, sein Restaurant in der Lindwurmstraße schließt. Damit endet in der Münchner Gastronomie eine Ära.

Karl Ederer kommt 1955 in Sattelbogen zur Welt, einem 300-Seelen-Dorf im Bayerischen Wald. Dass er den Hof der Mutter nicht übernehmen will, weiß er schon früh. Doch eine ihrer Lektionen, die prägt ihn und seine Arbeit bis heute: „Lass dir deinen Speiseplan nicht durch irgendwelche Supermarktregale verhunzen.“ Regional, saisonal, bodenständig, das ist die Küche, der sich Ederer über die Jahre hinweg immer stärker verschrieben hat. Als man ihn an einem eisigen Novembertag besucht, riecht es überall nach Quitten, im ganzen Restaurant liegen sie verteilt.

Mit 15 kommt Ederer für die Ausbildung nach München, danach muss auch er erst einmal Wehrdienst leisten, bei den Gebirgsjägern. Im Anschluss vermittelt ihn sein Lehrchef Helmut Rascher, dem er offenbar im Gedächtnis geblieben ist, ins Tantris. Der junge Ederer hat 1975 zwar schon einmal von dem Restaurant gehört, allzu viel weiß er darüber jedoch nicht: „Ich wusste nur, dass es das mit Abstand beste Lokal von München ist.“

Archivfoto: Stephan Rumpf Archivfoto: Stephan Rumpf Ähnlich unbedarft begegnet er dem Ausnahmegastronom Eckart Witzigmann, der später sein Mentor und Wegbegleiter werden wird.

Was Ederer im Tantris gleich begeistert: Mit welcher „Hochachtung“ hier mit Produkten gearbeitet wird. An der Seite von Heiner Finkbeiner wird er zunächst der kalten Küche zugeteilt, als sogenannter Commis de cuisine arbeitet er sich zum Fischposten hoch. Er lernt viel, doch nach eineinhalb Jahren fühlt er sich leer, ausgebrannt. Es zieht ihn fort. Dass ihn Witzigmann nicht weiterempfehlen will, ärgert ihn damals. Über Umwege schafft er es trotzdem: Er kocht unter Bernard Loiseau in Saulieu und Alain Senderens in Paris, beides Drei-Sterne-Köche. Warum Frankreich? Die französische Küche „ist und bleibt die Master-Class“, sagt Ederer. Er finde es deshalb schade, dass längst nicht mehr jeder junge Koch nach Frankreich gehe.

Doch auch wenn er vor allem die zwei Jahre in Paris rückblickend als „die schönste Zeit“ bezeichnet: Er vermisst den Schnee, die Berge – und seine Mutter. 1980 kehrt er deshalb nach München zurück. Zunächst bewirbt er sich anderswo, als Witzigmann davon jedoch Wind bekommt, überredet er ihn, an seiner Seite als Sous-Chef im Aubergine anzufangen. Diese zweieinhalb Jahre seien eine „ganz, ganz tolle Zeit“ gewesen, sagt Ederer – gleichzeitig habe in der kleinen Sterneküche ein „Druck wie im Schnellkochtopf“ geherrscht. Auf Dauer ist das nichts für ihn.

Er lernt den Schauspieler und Regisseur Walter Sedlmayr kennen und über ihn die Paulaner-Brauerei. So kommt er 1983 an sein erstes eigenes Restaurant, das Glockenbach in der Kapuzinerstraße. 1995 erfüllt sich für Ederer ein lang gehegter Traum: der vom eigenen Michelin-Stern. Schon zwei Jahre zuvor hatte ihn der Gault Millau zum „Restaurateur des Jahres“ gekürt. Ederer ist auf dem Zenit seines Erfolgs angekommen.

Gemeinsam mit Thomas Thielemann eröffnet er parallel das Bio-Restaurant Schweinsbräu in Herrmannsdorf, nach fünf Jahren zieht er sich dort jedoch zurück. Ederer hat mittlerweile zwei Söhne, die Arbeit wird ihm zu viel. Nach fast 20 Jahren sperrt er schließlich auch das Glockenbach zu und zieht in die Fünf Höfe.

Archivfoto: Stephan Rumpf Archivfoto: Stephan Rumpf Erstmals eröffnet er dort ein Restaurant, das seinen Namen trägt: Ederer.

So richtig wohl fühlt er sich in der Münchner Innenstadt jedoch nie. Nach 13 Jahren übergibt er den Laden an seinen Kochzögling Ali Güngörmüş. Der führt dort noch heute das Pageou.

Bevor er schließlich in die Lindwurmstraße zieht, macht Ederer noch einen kurzen Zwischenstopp im Westend. Dort betreibt er zwei Jahre das Wirtshaus Zur Schwalbe. Schnell merkt er jedoch, „dass das auf Dauer nicht das Richtige ist“, das Viertel ist auch nicht seins. Die Ludwigsvorstadt dagegen, die bezeichnet Ederer als sein Gäu: Er wohnt in der Kapuzinerstraße, Einkäufe konnte er in den vergangenen sieben Jahren problemlos mit dem Anhänger an seinem Fahrrad transportieren.

Denn nach Jahren in der Sterneküche und in großen Teams gab es zuletzt eigentlich nur noch ihn, Karl Ederer.

Foto: Catherina Hess Foto: Catherina Hess In seiner beschaulichen Küche steht er mit ein paar Ausnahmen alleine.

Er kauft alleine ein, plant das Menü alleine, kocht alleine. 14-Stunden-Tage sind da die Regel. Hört er also auf, weil ihm die Lust vergangen ist? Nein, sagt Ederer, weißes, leicht lockiges Haar, graue Kochschürze, die Leidenschaft sei noch immer die gleiche – aber er werde ja nun mal nicht jünger. Deshalb hat er sich entschieden, seinen Platz zu räumen. Wer ihm nachfolgt – er weiß es nicht. Die Suche nach einem Nachmieter sei seines Wissens noch nicht abgeschlossen.

Für seine eigene Karriere gilt: So ganz von der Bildfläche verschwindet Ederer nicht. Im Schloss Miltach im Bayerischen Wald wird er fürs Erste weiterhin regelmäßig die nach einem seiner Bücher benannten Heimatfood-Menüs kochen. In eine ähnliche Richtung geht das „Donisl Kulinarium“, eine monatliche Veranstaltungsreihe, die Ederer mit Donisl-Wirt Peter Reichert erdacht hat und bei der er auch in Zukunft die Leitung innehaben wird. Es sind Abende, wie Ederer sie liebt: „ehrlich, regional und unverfälscht“.

Noch ist für Ederer und das Ederer nicht Schluss. Schwarzwurzeln wollen geschält, Grünkohl geschnitten werden – und auch eine Ladung Wild wartet in der Küche an diesem Tag noch darauf, dass der Koch sich ihrer annimmt.

Aber wenn er dann in wenigen Wochen wirklich das letzte Mal den Laden zusperrt: Geht er dann mit einem lauten Knall oder still und leise? Ein großes Fest sei nicht geplant. „Ich bin kein Fan der lebendigen Beerdigung“, sagt Ederer trocken. Nur mit einigen seiner engsten Weggefährten wird er sich wohl Ende des Jahres noch mal zusammensetzen, für ein letztes Abendessen im Ederer. Und von 2027 an treffen sie sich dann eben bei ihm daheim. Die große Bühne, die überlässt Ederer mit Anfang 70 getrost anderen.