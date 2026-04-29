Die Gefahr, am Eingang vorbeizulaufen, ist groß. Kein Schild oder Schriftzug an der Hauswand des Gebäudes in der Theklastraße bestätigt dem verwirrten Google-Maps-Benutzer, dass er durch den Türrahmen und die Treppen hinuntergehen muss, um ans Ziel zu gelangen. Aufmerksame sehen vielleicht den Leuchtstreifen über der Treppe, an dem das Wort Spin entlangwandert. Partygänger indes werden ohnehin kein Problem haben, den Eingang zu finden: Der führt schon seit Jahren zum Club Goldener Reiter und seit November 2025 eben auch zur Spin Bar.

Die Spin Bar befindet sich in den Nebenräumlichkeiten des Clubs und fällt durch einen minimalistischen, fast rohen Industrie-Chic auf: schwarze Wände, gedimmtes Licht, ein Hauch von Kerzenrauch. Das ist nicht wirklich gemütlich, aber definitiv cool. Und man hat das Gefühl, sich hier vor der Welt und allem Bösen verstecken zu können. Ganz nach dem Motto: Musik an, Welt aus.

Am Abend des Besuchs klingt die nach Deep House aus den frühen 90ern. Nach Funk und Classic Electro. Nach mit den Schultern zucken und irgendwann in Tanzen übergehen. Der DJ des Abends steht vor einem mit Vinyl-Platten und blauen Hi-Fi-Boxen ausgefüllten Holzregal mit dem Rücken zum Publikum. „Was in der Spin Bar läuft, sind die Sachen, die die DJs zwar zu Hause haben, aber nie in Clubs auflegen würden. Das reicht von Hip-Hop über Soul bis Disco und Jazz“, sagt Betreiber Jens Milkowski am Telefon.

Genau das scheint viele Leute anzuziehen. Jeder Tisch in der verwinkelten Bar ist besetzt, sogar die Stufen im Nebenraum. Die Spin Bar versteht sich als Listening- und Hi-Fi-Bar, inspiriert von Japans „Jazz Kissas“, sagt Milkowski: „Bei uns ist dieser Listening-Faktor dahin gehend da, dass man neue Musik kennenlernt. Aber nicht, dass man still sein muss. Das sind ja so ein bisschen die Gerüchte, wie das in anderen Ländern funktioniert.“ Milkowski hat das selbst in Japan erlebt, er ist oft zu Besuch. Ein musikbegeisterter Pizzeria-Besitzer im Dorf, in dem seine Familie lebt, hat ihn auch zur Münchner Spin Bar inspiriert.

Nicht nur japanische Getränke, sondern auch Klassiker wie der Aperol Spritz werden in der Listening-Bar serviert. Johannes Simon

Der DJ steht - wie bei Listening-Bars üblich - mit dem Rücken zu den Gästen. Das setzt den Fokus auf den Sound, für den viele in die Bar kommen. Johannes Simon

Das spiegelt sich auch in der Getränkekarte wider. Neben Whisky Highball (13 Euro), Wasabi Gin Tonic (14,50 Euro) und einem ziemlich süßen Shiso Fizz (13,50 Euro) gibt es auch Sake. Doch auch hier sieht Betreiber Milkowski den Japan-Bezug recht locker: „Wir sind keine japanische Bar, wir wollen aber diesen Twist und diese Geschmackswelt einbauen.“ Deshalb stehen auf der Karte auch Klassiker, Wein und Bier. Von Herbst an werde es zudem Signature Drinks geben, verrät Milkowski.

Was man an diesem Abend hört, ist groovy und chillig. Bis auf ein paar wenige, die sicherlich ganz bewusst zuhören, bleibt die Musik Teil der Geräuschkulisse, die meisten Gäste unterhalten sich angeregt. Und doch: Einmal im Monat verwandelt sich die Spin Bar tatsächlich in eine Listening-Bar. Dann kommen Musikliebhaber bei sogenannten Listening Sessions und dem gemeinsamen Hören und Besprechen eines Albums auf ihre Kosten.

Alle anderen können sich in der Spin Bar musikalisch einstimmen und danach freitags und samstags ohne Umwege im Goldenen Reiter weiter grooven. Um 23.30 Uhr macht die Bar nämlich zu und der Club auf. Aber die Nacht ist dann ja noch jung!

Spin Bar, Theklastraße 1, Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag 18 Uhr bis 0.30 Uhr, Freitag und Samstag 18 bis 23.30 Uhr